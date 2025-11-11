Städare hemstädning Stockholm
2025-11-11
Dina arbetsuppgifter
Vi söker efter dig som vill arbeta med hemstädning i Stockholm. Du kommer att ansvara för städningen hos dina egna kunder i Stockholm som du återkommer till varje, varannan, var tredje eller var fjärde vecka. Utöver hemstädning så kan det även förekomma flyttstädningar, fönsterputs, storstädning och dylikt.
Vi söker någon som:
Talar ryska, ukrainska eller polska
Kan göra sig förstådd på svenska eller engelska
Har ett giltigt arbetstillstånd
Har erfarenhet av städning
Vi erbjuder:
Timanställning på 50-75 %
Startlön på 156 kr/h (inkl. 12 % semesterlön)
Alltid tillgänglig arbetsledning
Flexibelt arbetsschema
Arbetsområde: Storstockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: info@marenahem.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Marena Hem
Pepparvägen 27 (visa karta
)
123 56 FARSTA Jobbnummer
9599985