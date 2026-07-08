Städare/Hemstädare med B-körkort
WW Städservice AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-07-08
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Vem söker vi?
Våra kunder förväntar sig högsta service och kvalitet. Vi söker därav dig som är serviceinriktad, noggrann och gillar att göra ett bra jobb.
I tjänsten träffar du ofta kunderna därför tror vi att du gillar möte med nya människor. Du brinner för att skapa en välkomnande miljö för omgivningen, du är van att arbeta självständigt och ta ansvar.
Vi söker dig som är positiv och engagerad!!
Du är ansvarsfull, lyhörd och professionell i ditt arbete. Du har B-Körkort. Tillgång till bil i tjänsten.
Du vill jobba i vårt glada team och ta väl hand om våra kunder! Goda språkkunskaper i Svenska.
Vi har många spännande projekt på gång där vi söker efter dig som är entusiastisk, ansvarstagande, flexibel och älskar kundvård.
Du kommer jobba med både mot privata och företagskunder.
Vi söker både tillsvidare och timanställda.
Lediga tjänster är heltid men även deltid.
Passar detta in på dig? Välkommen med din ansökan. Så berättar vi mer om vad vi har att Erbjuda!
Ansökan via e-post jobb@wwstadservice.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: jobb@wwstadservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WW Städservice AB
(org.nr 556947-0882) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ww Städservice AB Jobbnummer
9997387