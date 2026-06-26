Städare Göteborg - Extrajobb
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2026-06-26
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Next Bemanning söker nu en städare till uppdrag hos kund i Göteborg. Uppdraget innebär att förstärka städ-teamet vid behov.
Som städare arbetar du med att säkerställa att lokaler hålls rena, välskötta och trivsamma för både personal och besökare.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Städning av kontor, kök och gemensamma utrymmen
Dammsugning, moppning och avtorkning av ytor
Tömning av sopor och påfyllning av förbrukningsmaterial
Bidra till ordning och god standard i lokalerna
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och pålitlig
Trivs med självständigt arbete
Har ett öga för detaljer och kvalitet
Talar svenska eller engelska
Tidigare erfarenhet av lokalvård är meriterande men inget krav.Om tjänsten
Plats: Göteborg
Omfattning: Extrajobb / behovsanställning
Arbetstider: Flexibla arbetstider (morgon, dag eller kväll)
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Låter detta som ett uppdrag för dig? Skicka in din ansökan redan idag – urval och intervjuer sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare STB Stockholm AB
(org.nr 559162-9422), https://nextbemanning.se/ Arbetsplats
Next Bemanning Jobbnummer
9980307