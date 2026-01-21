Städare för säsongsanställning i Vemdalen
Nordic Bemanning & Rekrytering AB / Städarjobb / Östersund
2026-01-21
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige
, Timrå
, Sundsvall
, Hudiksvall
, Bollnäs
eller i hela Sverige
Städare - Ta med en vän och spendera vintersäsongen i Vemdalen!
Nordic Bemanning & Rekrytering AB söker 10 engagerade städare som vill spendera vintern i vackra Vemdalen. Ta med dig en vän och spendera vintern i fjällmiljö med ordnat boende i dubbelrum. Detta är en perfekt möjlighet för dig som vill arbeta praktiskt, trivas i gemenskap och bidra till att ge gästerna en välkomnande upplevelse.
Arbetsuppgifterna innebär huvudsakligen att städa stugor och andra utrymmen samt att säkerställa att allt är rent och fräscht inför gästers ankomst. Du kommer även att fylla på förbrukningsartiklar, utföra tillsyn av fastigheter och följa rutiner för hygien och kvalitet. Städning av stugor förekommer främst mellan Torsdagar-Söndagar. Övriga dagar så förekommer andra städuppdrag.
Antal platser: 10 personer
Anställningsform: Säsongsanställning
Arbetstyp: Städare/Lokalvårdare
Arbetsuppgifter: Städa stugor och andra utrymmen, påfyllning av förbrukningsartiklar, tillsyn och kvalitetskontroll
Vi söker dig som arbetar noggrant, är effektiv och trivs med fysiskt arbete. Du ska kunna samarbeta väl med kollegor och bidra till en positiv arbetsmiljö. Eftersom arbete och transporter i området förekommer, är B-körkort ett krav. Tidigare erfarenhet av städning är meriterande men inte nödvändigt - viktigast är att du är ansvarstagande, vill arbeta i högt tempo och är serviceinriktad.
Vi erbjuder trygg anställning på Nordic Bemanning & Rekrytering AB, ordnat boende i dubbelrum samt en gemenskap där det är enkelt att trivas tillsammans med kollegor. Om du vill arbeta säsongsvis i fjällen och ta med en vän som du arbetar bra tillsammans med - tveka inte att ansöka.
Ansökan sker via Nordic Bemanning & Rekrytering AB. Välkommen med din ansökan! Varaktighet, arbetstid, etc.
Tidsbegränsad anställning Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "k273_t3000094". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556776-5689) Arbetsplats
Nordic Bemanning och Rekrytering AB Jobbnummer
9696154