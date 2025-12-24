Städare för livsmedelsindustring

Livsmedelsstädarna i Sverige AB / Städarjobb / Hörby
2025-12-24


Livsmedelsstädarna är ett familjeföretag som grundades år 2008. Huvudinriktningen är specialstäd och industrisanering, ett område som vi har stor erfarenhet av. Utöver städtjänster erbjuder vi bemanningtjänster inom livsmedelsbranchen.
Företagets affärsidé är att erbjuda tjänster av absolut högsta kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Våra kunder är små och stora företag och finns i hela Sverige.

2025-12-24

Dina arbetsuppgifter
Rengöra och desinficera produktionslokaler, maskiner och utrustning
Städning av golv, väggar, tak, avlopp och arbetsytor
Följa hygienrutiner och säkerhetsföreskrifter (t.ex. skyddskläder och handtvätt)
Använda godkända rengörings- och desinfektionsmedel
Dokumentera utförd städning enligt rutiner och kontrollprogram
Förebygga kontaminering av livsmedel (bakterier, allergener, smuts)
Ibland arbeta efter produktionstid, till exempel kvällar eller nätter

Viktiga egenskaper:
Noggrannhet och ansvarskänsla
Förståelse för hygien och säkerhet
Förmåga att följa instruktioner och rutiner

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
E-post: jobb@livsmedelsstadarna.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Livsmedelsstädarna i Sverige AB (org.nr 556906-2572)
242 35  HÖRBY

Jobbnummer
9663694

