Städare för Flyttstädning Tidsbegränsat uppdrag i Gävle

Städgiganten AB / Städarjobb / Sollentuna
2025-08-20


Vi växer i Gävle och söker dig som vill leverera professionell flyttstädning med hög kvalitet. Du arbetar efter tydliga checklistor och har god känsla för detaljer. Perfekt för dig som söker extraarbete eller mer flexibla arbetstider!
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Flyttstädning enligt företagets kvalitetskrav och checklistor
Självständig planering och rapportering via mobilapp
Följa rutiner, instruktioner och företagets policy
Vara flexibel och kunna hoppa in vid behov

Plats: Gävle
Omfattning: Behovsanställning / Deltid
Varaktighet: Tidsbegränsad anställning
Anställningsform: Timanställning eller visstid
Antal tjänster: 4
Vem söker vi?
Kvalifikationer & erfarenhet:
Tidigare erfarenhet av flyttstädning (meriterande)

Kunskap om rengöringsmedel och utrustning

God lokalkännedom i Gävle med omnejd

Vana att använda appar (ex. Google Maps, Tengella m.m.)

Vi erbjuder:
Tidsbegränsat uppdrag med möjlighet till förlängning
Konkurrenskraftig timlön
Flexibla arbetstider - perfekt som extrajobb
Tydliga rutiner och stöd från erfarna kollegor
Möjlighet till vidareutbildning (PRYL, SRY)

Ansök nu!
Skicka ditt CV och en kort beskrivning av din erfarenhet av flyttstädning till:
jobb@stadgiganten.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@stadgiganten.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Flyttstädare i Gävle".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Städgiganten AB (org.nr 559181-7472)
Ebba Brahes väg 8 (visa karta)
192 69  SOLLENTUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9468256


               

