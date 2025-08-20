Städare för Flyttstädning Tidsbegränsat uppdrag i Gävle
2025-08-20
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
, Stockholm
Vi växer i Gävle och söker dig som vill leverera professionell flyttstädning med hög kvalitet. Du arbetar efter tydliga checklistor och har god känsla för detaljer. Perfekt för dig som söker extraarbete eller mer flexibla arbetstider!
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Flyttstädning enligt företagets kvalitetskrav och checklistor
Självständig planering och rapportering via mobilapp
Följa rutiner, instruktioner och företagets policy
Vara flexibel och kunna hoppa in vid behov
Plats: Gävle
Omfattning: Behovsanställning / Deltid
Varaktighet: Tidsbegränsad anställning
Anställningsform: Timanställning eller visstid
Antal tjänster: 4
Vem söker vi?
Kvalifikationer & erfarenhet:
Tidigare erfarenhet av flyttstädning (meriterande)
Kunskap om rengöringsmedel och utrustning
God lokalkännedom i Gävle med omnejd
Vana att använda appar (ex. Google Maps, Tengella m.m.)
Vi erbjuder:
Tidsbegränsat uppdrag med möjlighet till förlängning
Konkurrenskraftig timlön
Flexibla arbetstider - perfekt som extrajobb
Tydliga rutiner och stöd från erfarna kollegor
Möjlighet till vidareutbildning (PRYL, SRY)
Ansök nu!
Skicka ditt CV och en kort beskrivning av din erfarenhet av flyttstädning till: jobb@stadgiganten.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: jobb@stadgiganten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Flyttstädare i Gävle". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Städgiganten AB
(org.nr 559181-7472)
Ebba Brahes väg 8
)
192 69 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9468256