Städare, Fönsterputsare och Trädgårdsarbetare
Vi söker extra medarbetare till vårat team inför sommaren 2026, samt vid behov.
Områden: Städning, Fönsterputsning, och Trädgårdsarbete.
Du behöver ha körkort
Kunna prata och förstå svenska
Vara stresstålig och kunna jobba i högt tempo
Ansvarstagande och pålitlig
Noggrann
Flexibel
Erfarenhet kan vara en merit, men är inte avgörande. Det viktigaste är personligheten, och att man kan samarbeta och passa in i personalgruppen.
Alla ansökningar tas emot via mejl: info@morastad.se
Vi anställer löpande.
Varmt Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Via mejl
E-post: info@morastad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommar jobb /Extra vid behov". Arbetsgivare Mora Städ & Fönsterputs AB
(org.nr 556811-3475), https://www.morastad.se
Örjasvägen 3 (visa karta
792 36 MORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9862454