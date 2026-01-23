Städare deltid, Stockholm
2026-01-23
SIMH Sweden AB Region Mellansverige söker städpersonal för arbete i Stockholm. Detta är en deltidstjänst för arbete tidig morgon.
Du ska ha god erfarenhet av städning, vara noggrann och effektiv, och trivas med att göra göra fint. Vi ställer höga krav på professionalism.
Ansökan skickas till rekrytering@simh.se
Märk din ansökan med "LV2601-VO" i ämnesraden.
Sista ansökningsdag är den 2026-02-20.
OBS. Intervjuer kommer att hållas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Eventuella frågor skickas per email till rekrytering@simh.se
, alternativt är du välkommen att kontakta vår telefonväxel vardagar 09:00-16:00 på telefon nr: 0771-171 000
Välkommen med din ansökan!
Om SIMH Sweden
SIMH Sweden AB grundades 1988 och utför lokalvård och fastighetsrelaterade tjänster runt om i landet alla dagar om året. Vi är kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöcertifierade (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001). Företaget lägger stor vikt vid att våra kunder ska få en personlig och kvalitetssäkrad service, samt förespråkar en miljö där synpunkter från medarbetare med varierande bakgrund och erfarenhet värderas högt. Så ansöker du
