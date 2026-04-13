Städare/Cleaner Nynäshamn
Välkommen till Hello Clean - Nynäshamn.
Du kanske har sett vår reklam på bussen eller på TV4. Vi på Hello Clean letar efter fler stjärnor till vårt härliga team av städproffs. Om du älskar att skapa skinande resultat och att ge det lilla extra, och bor nära Gustavsberg, då är vi rätt arbetsplats för dig!
Ansök här: https://helloclean.se/jobba-som-stadare/
Vem är du?
Du är en erfaren städare
Du kan kommunicera på Svenska eller Engelska
Du är noggrann och gillar att ge dina kunder det lilla extra
Viktigt att veta:
Du måste ha giltigt arbetstillstånd i Sverige.
Meriterande:
Erfarenhet från serviceyrken
Vi erbjuder:
Startlön på 150kr/h + betald semester
Jobb måndagar-fredagar
Nära samarbete med teamleader och chef
Möjlighet att ta svenska lektioner
Vi förväntar oss mycket av våra anställda, men du kan förvänta dig mycket av oss också. Dina chefer på huvudkontoret kommer att göra allt som står i deras makt för att stödja dig i ditt arbete och för att du ska trivas på ditt jobb.
Om Hello Clean:
Hello Clean är ett snabbt växande städbolag med fokus på kvalitet och kundnöjdhet. Vi är en del av Familjo, som också driver välkända företag som Hey Kiddo, Studybuddy och My Academy. Sedan 2004 har vi hjälpt tusentals familjer att lösa vardagspusslet - och vi växer snabbt.
Welcome to Hello Clean - Nynashamn
You might have seen our ads on buses or on TV4. At Hello Clean, we're looking for more stars to join our amazing team of cleaning pros. If you love delivering sparkling results and going the extra mile for customers, we're the perfect workplace for you!
Apply here: https://helloclean.se/jobba-som-stadare/
Who are you?
You are an experienced cleaner
You can communicate in Swedish or English
You need to be thorough and like to give your customers that little extra
Importante to note:
You must have a valid work permit in Sweden.
Nice to have:
Experience from service-related jobs
We offer:
A starting salary of 150SEK/hour + paid vacation.
Monday to Friday work schedule - perfect for keeping your weekends free.
Close collaboration with your team leader and manager.
The opportunity to take Swedish language lessons.
We expect a lot from our employees, but we also give a lot in return. We're a supportive team, and your managers at the head office will do everything they can to make you feel valued and appreciated.
About Hello Clean
Hello Clean is a rapidly growing cleaning company with a strong focus on quality and customer satisfaction. We are part of Familjo, which also operates well-known brands such as Hey Kiddo, Studybuddy, and My Academy. Since 2004, we have helped thousands of families solve their everyday challenges - and we're expanding fast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
(org.nr 559323-4270), https://helloclean.se/
149 30 NYNÄSHAMN
9849435