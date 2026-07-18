Städare allt-i-allo

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Bo-Aero AB / Städarjobb / Säffle
2026-07-18


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Vi söker nya medarbetare till vår team på hotellet i Svanskog
Vi söker medarbetare för timanställning. Under sommaren är det mycket jobb men mindre mot höst-vinter
Vi söker dig med glad syn på jobb och livet, som vill jobba med rätt varierande miljö, med städning i fokus, men även andra uppgifter som frukost servering, och uppgifter som stöder skötsel av hotellet generellt, och ger våra gäster bra service. Ibland får man hjälpa kunder med in- och utcheckning, och besvara deras frågor.
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbeten, men det är inget krav. Bra om du kan svenska och även en del engelska. Alternativt bra engelska och en del svenska
Bra om du har körkort och tillgång till bil, eftersom Svanskog har inte busförbindelse på sommaren.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: svaneholmhotel@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Bo-Aero AB (org.nr 559117-9089)
Herrgårdsgatan 2 (visa karta)
662 50  SVANSKOG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Svaneholm Hotell

Jobbnummer
10005960

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