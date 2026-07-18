Städare, Allt-i-Allo
Bo-Aero AB / Städarjobb / Säffle Visa alla städarjobb i Säffle
2026-07-18
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Vi söker fler medarbetare till vår växande organisation. Vi söker flera nya medarbetare, som får börja som timanställda, men det finns möjlighet att ändra i framtiden till fast anställning,
Vi söker efter ett par medarbetare som vill jobba med städning och organisering av lägenheter. Jobbet är i Säffle, och fokus är på att städa, bädda, och se till att gästerna trivs när de kommer. Dessutom städar man även trappor och ser till att omgivningen är trivsam.
I framtiden om man visar engagemang, kan man få även andra uppgifter och utöka sinakunskaper. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: svaneholmhotel@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bo-Aero AB
(org.nr 559117-9089)
661 40 SÄFFLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Säffle Suites, Säffle Jobbnummer
10005957