Städare 75-80%
Soflete Städbolag AB / Städarjobb / Helsingborg Visa alla städarjobb i Helsingborg
2026-07-23
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Soflete Städbolag söker nu en städare på deltid (75–80%) med B‐körkort (manuell växellåda – krav).
Tjänsten innebär främst städning hos privatpersoner, men även vissa uppdrag i kontor och gemensamma utrymmen förekommer.
Hos oss får du ett trivsamt och självständigt arbete där service och kvalitet står i fokus. Du arbetar i team om två personer, och ni använder företagets bil, utrustning och material under arbetsdagen.
Vi söker dig som vill vara en del av ett positivt gäng som hjälper människor i deras vardag – ett arbete som är både uppskattat och viktigt. Du får stort eget ansvar och möjlighet att påverka ditt arbete.
Arbetsuppgifterna varierar men kan bland annat inkludera:
Städning hos privatpersoner
Städning av kontor, lokaler och gemensamma utrymmen
Underhåll av rena, välordnade och trivsamma miljöer
Hantering av städutrustning och material
Säkerställa att arbetet håller hög kvalitet
Samarbete i team om två personer för effektivt och tryggt arbete
Vi söker dig som
Har B‐körkort (manuell) – krav
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har god arbetsmoral och ett positivt bemötande
Vill bidra till en trygg och professionell upplevelse för våra kunder Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
E-post: stad@soflete.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Soflete Städbolag AB
(org.nr 559512-2085) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Natalia Soflete stad@soflete.se 0700313882 Jobbnummer
10009799