Städare
Nilsson, Suni Tha / Städarjobb / Borgholm Visa alla städarjobb i Borgholm
2026-01-04
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nilsson, Suni Tha i Borgholm
Vi jobbar med allt inom städ och riktar oss mot både privatpersoner och företag. Jobbet innebär hemstäd, fönsterputsning, bytstäd, flyttstäd mm. Ett plus om du är självgående och erfaren men viktigast är arbetsviljan och ett glatt humör. Saknar du erfarenhet så lär vi upp dig. Vi jobbar främst inom Borgholms kommun.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
Sms
E-post: sunithanilsson@gmail.com Arbetsgivare Nilsson, Suni Tha Arbetsplats
Sunithas Städservice Kontakt
sunitha Nilsson sunithanilsson@gmail.com 0760072425 Jobbnummer
9668354