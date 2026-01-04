Städare

Nilsson, Suni Tha / Städarjobb / Borgholm
2026-01-04


Visa alla städarjobb i Borgholm, Mönsterås, Kalmar, Mörbylånga, Oskarshamn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nilsson, Suni Tha i Borgholm

Söker en medarbetare till företaget.
Vi jobbar med allt inom städ och riktar oss mot både privatpersoner och företag. Jobbet innebär hemstäd, fönsterputsning, bytstäd, flyttstäd mm. Ett plus om du är självgående och erfaren men viktigast är arbetsviljan och ett glatt humör. Saknar du erfarenhet så lär vi upp dig. Vi jobbar främst inom Borgholms kommun.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
Sms
E-post: sunithanilsson@gmail.com

Arbetsgivare
Nilsson, Suni Tha

Arbetsplats
Sunithas Städservice

Kontakt
sunitha Nilsson
sunithanilsson@gmail.com
0760072425

Jobbnummer
9668354

Prenumerera på jobb från Nilsson, Suni Tha

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nilsson, Suni Tha: