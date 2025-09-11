Städare
DFP Städ, en del av Din Företagspartner, söker timanställda - Perfekt för dig som studerar eller har ett annat arbete!
Vill du arbeta för ett företag som kombinerar renlighet med hållbarhet? Då är DFP Städ rätt arbetsplats för dig! Vi är en del av Din Företagspartner och letar nu efter miljömedvetna och engagerade medarbetare som vill vara med och göra skillnad.Publiceringsdatum2025-09-11Om företaget
DFP Städ / Din Företagspartner är en ekonomisk förening och ett socialt företag med fokus på samhällsnytta, hållbarhet och personlig utveckling. Vi erbjuder allt inom hushållsnära tjänster och har en specialisering inom grön städning. Våra städprodukter tillverkas internt, helt utan kemikalier, och med hjälp av ångteknik tar vi bort 99,9 % av hushållsbakterier.
Våra medarbetare är en mångfacetterad grupp, inklusive utbytesstudenter som vill förbättra sin svenska, socialisera och tjäna extra pengar i en inkluderande miljö.
Om rollen
Som timanställd hos oss kommer du att:
Utföra grön och hållbar städning och hushållsnära tjänster hemma hos privatpersoner och företag.
Arbeta flexibla timmar anpassade efter dina och kundernas behov.
Vara en del av ett team som värdesätter kvalitet och hållbarhet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är noggrann, pålitlig och har ett öga för detaljer.
Delar vårt engagemang för hållbarhet och miljöansvar.
Har tidigare erfarenhet av hemstädning i Sverige (krav).
Behärskar svenska och engelska flytande (krav).
Kan fler språk (meriterande).
Har körkort och/eller egen bil (meriterande).
Kan arbeta både självständigt och i grupp.
Vad erbjuder vi?
Flexibla arbetstider, perfekt för dig som studerar eller har andra åtaganden.
En inkluderande arbetsmiljö där vi prioriterar din personliga utveckling.
Möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle.
Konkurrenskraftig lön och chans till vidareutveckling.
Exempel på tjänster vi erbjuder:
Veckostädning
Städning varannan vecka
Storstädning
Flyttstädning
Fönsterputs
KontorsstädningSå ansöker du
Låter detta som något för dig? ladda upp ditt CV och ett kort personligt brev. Berätta varför du vill bli en del av vårt team och vad du kan bidra med.
Ansökningsfrist:
Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Frågor? Skicka ett meddelande genom dfp-stad.fly.dev/#kontakta-oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https://dfpstad.se/jobba-hos-oss Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare". Arbetsgivare Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk Fören Arbetsplats
Din Företagspartner Jobbnummer
9503199