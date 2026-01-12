Städare - med körkort och egen bil
2026-01-12
Städfirma 24 är ett professionellt städföretag som erbjuder kvalitativa städtjänster till både privatpersoner och företag. Vi värdesätter noggrannhet, pålitlighet och ett trevligt bemötande - och nu söker vi fler duktiga städare (med körkort och egen bil) till vårt team.Dina arbetsuppgifter
Hem, flytt, kontor, trapp, skol, butik och andra typ av städning
Dammsugning, dammtorkning, golvvård och fönsterputs
Hantering av städmaterial och utrustning på ett säkert sätt
Säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet
Rapportera eventuella avvikelser till arbetsledareKvalifikationer
Erfarenhet av städning är meriterande men inget krav - vi ger introduktion
Noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
God förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
Kommunicerar på svenska eller engelska
Körkort och egen bil. Vi betalar milersättning!
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett växande företag
Trevlig arbetsmiljö och stöttande kollegor
Möjlighet till utveckling inom företaget
Flexibla arbetstider beroende på uppdragOm tjänsten
Anställningsform: Vid behov (timlön)
Lön: Timlön
Arbetstider: Flexibla, främst vardagarKvalifikationer
B-körkort - obligatoriskt
Tillgång till egen bil - obligatoriskt
Noggrann, ansvarsfull och serviceinriktad
Kan arbeta självständigt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Norvic 24 AB
(org.nr 559460-9488), https://stadfirma24.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Städfirma 24 Jobbnummer
9679971