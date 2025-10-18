Städare - Heltid
2025-10-18
Vi söker tjänsten på uppdrag av en av våra kunder.
Är du noggrann, självständig och trivs med ett aktivt arbete? Nu söker vi dig som vill arbeta som städare på heltid för en etablerad aktör inom service och lokalvård i Västerås.
Om rollen
Som städare ansvarar du för att skapa rena, trivsamma och välskötta miljöer hos företagets kunder. Arbetet innebär både självständiga uppdrag och arbete tillsammans med kollegor, beroende på uppdragets omfattning.
Exempel på arbetsuppgifter
Daglig städning av kontor, butiker, skolor eller andra lokaler
Dammsugning, moppning och avtorkning av ytor
Städning av toaletter, kök och gemensamma utrymmen
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Fönsterputsning vid behov
Rapportering till arbetsledare
Vi söker dig som
Har god arbetsmoral och känsla för noggrannhet
Är ansvarstagande och punktlig
Kan arbeta självständigt såväl som i team
Förstår och kan kommunicera på svenska
Har fysisk förmåga att arbeta i ett rörligt yrke
Meriterande
Tidigare erfarenhet av städning
Körkort B
Erfarenhet av städmaskiner
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Anställningstyp: Tillsvidare eller längre uppdrag med provanställning
Placering: Västerås
Arbetstider: Dagtid, men viss variation kan förekomma
Start: Enligt överenskommelse
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal
Introduktion och upplärning vid start
Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö
Utvecklingsmöjligheter inom serviceyrket
Möjlighet till ansvar för egna uppdrag
