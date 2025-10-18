Städare - Heltid

Hirely AB / Städarjobb / Västerås
2025-10-18


Vi söker tjänsten på uppdrag av en av våra kunder.

Är du noggrann, självständig och trivs med ett aktivt arbete? Nu söker vi dig som vill arbeta som städare på heltid för en etablerad aktör inom service och lokalvård i Västerås.

Om rollen

Som städare ansvarar du för att skapa rena, trivsamma och välskötta miljöer hos företagets kunder. Arbetet innebär både självständiga uppdrag och arbete tillsammans med kollegor, beroende på uppdragets omfattning.

Exempel på arbetsuppgifter

Daglig städning av kontor, butiker, skolor eller andra lokaler

Dammsugning, moppning och avtorkning av ytor

Städning av toaletter, kök och gemensamma utrymmen

Påfyllning av förbrukningsmaterial

Fönsterputsning vid behov

Rapportering till arbetsledare

Vi söker dig som

Har god arbetsmoral och känsla för noggrannhet

Är ansvarstagande och punktlig

Kan arbeta självständigt såväl som i team

Förstår och kan kommunicera på svenska

Har fysisk förmåga att arbeta i ett rörligt yrke

Meriterande

Tidigare erfarenhet av städning

Körkort B

Erfarenhet av städmaskiner

Om anställningen

Omfattning: Heltid

Anställningstyp: Tillsvidare eller längre uppdrag med provanställning

Placering: Västerås

Arbetstider: Dagtid, men viss variation kan förekomma

Start: Enligt överenskommelse

Vi erbjuder

Trygg anställning med kollektivavtal

Introduktion och upplärning vid start

Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö

Utvecklingsmöjligheter inom serviceyrket

Möjlighet till ansvar för egna uppdrag

Sista dag att ansöka är 2025-10-31
