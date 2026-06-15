Städare - Heltid
Hirely AB / Städarjobb / Helsingborg Visa alla städarjobb i Helsingborg
2026-06-15
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Landskrona
, Ängelholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Vi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en städare för heltidsarbete i Helsingborg. Det här är en roll för dig som trivs med praktiskt arbete, har ett öga för detaljer och vill bidra till rena, trivsamma och välskötta miljöer.
Du kommer att arbeta självständigt och tillsammans med kollegor för att säkerställa att lokaler och arbetsplatser håller en hög standard av renlighet och trivsel.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera, men innefattar till exempel:
Städning av kontor, lokaler och gemensamma utrymmen
Rengöring av kök, sanitetsutrymmen och entréer
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Hantering och skötsel av städutrustning
Kvalitetssäkring av utfört arbete enligt rutiner och riktlinjer
Bidra till en ren, trygg och trivsam miljöKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Trivs med praktiskt och fysiskt arbete
Är ansvarstagande och självgående
Har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt
Kan planera och strukturera ditt arbete effektivt
Tidigare erfarenhet är inte ett krav – vi lägger stor vikt vid din inställning, arbetsmoral och vilja att göra ett bra arbete.
Meriterande
Erfarenhet av städ- eller lokalvårdsarbete
Kunskap om olika städmetoder och städmaskiner
Körkort B
Erfarenhet av arbete med kvalitetsrutiner inom lokalvård
Om anställningen
Heltid
Placering i Helsingborg
Arbetstider enligt schema
Start enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
252 20 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Talentry Jobbnummer
9962816