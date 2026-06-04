Städare - Heltid
Hirely AB / Städarjobb / Växjö Visa alla städarjobb i Växjö
2026-06-04
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Om tjänstenVi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en städare för heltidsarbete i Växjö. Det här är en roll för dig som vill arbeta praktiskt och bidra till rena, trivsamma och välskötta miljöer.
Du blir en del av en verksamhet där kvalitet, noggrannhet och ansvarstagande står i fokus. Rollen passar dig som trivs med ett självständigt arbete och som har ett öga för detaljer.
ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna kan variera, men innefattar till exempel:
Städning av kontor, lokaler och gemensamma utrymmen
Rengöring av kök, sanitetsutrymmen och entréer
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Hantering av städutrustning och städmaterial
Säkerställa att lokalerna håller en hög standard av renlighet och trivsel
KvalifikationerVi söker dig som:
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Trivs med praktiskt arbete
Är ansvarstagande och självgående
Har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt
Kan arbeta strukturerat och effektivt
Tidigare erfarenhet är inte ett krav – vi lägger stor vikt vid din inställning, arbetsmoral och vilja att göra ett bra arbete.
Meriterande
Erfarenhet av städ- eller lokalvårdsarbete
Kunskap om olika städmetoder och städmaskiner
Körkort B
Om anställningen
Heltid
Arbetstider enligt schema
Placering i Växjö
Start enligt överenskommelse
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
352 30 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Talentry Jobbnummer
9946857