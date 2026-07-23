Städa privata hem 100%
Städade Hem Sverige AB / Städarjobb / Nacka Visa alla städarjobb i Nacka
2026-07-23
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Städare till Städade Hem
Har du ett öga för detaljer och tycker om att städa? Då kan Städade Hem vara rätt arbetsplats för dig! Vi är idag ett team på cirka 90 medarbetare, och sedan starten 2016 har vi haft fokus på att bli bäst på hemstädning, inte störst. Med stolthet hjälper vi över 1100 kunder med regelbunden hemstädning, vilket gör vår insats viktig och uppskattad. Hos oss blir du en del av ett team som strävar efter att göra städdagen till den bästa dagen i veckan för våra kunder.
Nöjda kunder börjar med medarbetare som trivs. Därför erbjuder vi trygga villkor, kollektivavtal, konkurrenskraftiga förmåner samt tjänstebil till dig som föredrar att köra till jobbet.
På Städade Hem städar vi endast regelbundet privata hushåll, vilket skapar en personlig och stabil arbetsmiljö för våra städare. Vi letar efter dig som värdesätter kvalitet i ditt arbete och kan skapa en trivsam atmosfär för våra kunder.
En viktig aspekt av tjänsten är att du har ett giltigt körkort, automatiskt eller manuellt, då resor mellan kunder är en del av arbetet. Tänk även på restiden till jobbet, vi rekommenderar att du bor inom en rimlig sträcka eftersom över en timme kan bli långsiktigt utmanande.
Du kommer att arbeta med ett fast schema där du självständigt hanterar dina egna kunder, med arbetstider måndag till fredag mellan 08:00-17:00. Om dessa tider inte passar dig, ber vi dig att avstå från att söka tjänsten.
Erfarenhet/Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av städning är meriterande
Stark servicekänsla och en vilja att alltid ge det lilla extra
Förmåga att arbeta noggrant och punktligt
Kan arbeta självständigt med god prioriteringsförmåga
Positiv attityd och hjälpsamhet gentemot kunder och kollegor
Grundläggande språkkunskaper i svenska eller engelska (lite kunskaper är okej)
Vad vi erbjuder dig som anställd
Månadslön med individuell lönesättning
Friskvårdsbidrag upp till 5000 SEK per år
Tjänstepension med 4,2% i avsättning
Resa mellan kunder ingår och är betalad arbetsuppgift
Full försäkring (liv-, olycks- och sjukförsäkring)
25 semesterdagar per år
Sociella aktiviteter och event
Vi har kollektivavtal genom Kommunal Hemservice. Känner du att detta låter intressant? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss per mail. Tjänsten tillsätts omgående så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Genom att söka den här tjänsten godkänner du att vi gör en bakgrundskontroll. Vi ser fram emot att höra från dig!
Vänliga hälsningar,
Linn Harstäde
Hr manager
Hos Städade Hem arbetar vi tillsammans för att leverera hemstädning i världsklass. Våra kunder finns i Nacka, Värmdö och övriga Stockholmstrakten och bor i allt från mindre lägenheter till stora familjehem. Oavsett hem eller livssituation är målet alltid detsamma: att städdagen ska bli kundens bästa dag i veckan.
Städade Hem grundades 2016 av barndomsvännerna Oscar och Patrik. Allt började när de lånade en dammsugare för att flyttstäda en villa på Ingarö. Efter ett dygns intensivt arbete var bostaden skinande ren – och grunden till Städade Hem var lagd.
I dag är vi cirka 85 medarbetare, men ambitionen är fortfarande densamma: att leverera ett resultat som får kunden att säga wow. För att lyckas med det behöver vi engagerade och noggranna medarbetare som tar stolthet i sitt arbete, bryr sig om kunden och vill vara en del av ett företag som fortsätter att utvecklas.
Hos oss blir du en viktig del av kundens vardag och av ett team där kvalitet, ansvar och service står i centrum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Städade Hem Sverige AB
(org.nr 559046-1975)
Forumvägen 14, Plan 6 (visa karta
)
131 53 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Personalansvarig
Linn Harstäde linn.harstade@stadadehem.se 0791005868 Jobbnummer
10010279