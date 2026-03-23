stabshandläggare
2026-03-23
Är du en fena på myndighetsstyrning och trivs i en roll med fokus på samarbete och samordning? Drivs du av att skapa enkla och begripliga processer som stödjer verksamheten? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
I rollen som stabshandläggare ansvarar du för att stödja styrelsen och generaldirektören med att leda och styra myndigheten. Du samordnar både dialogen med Regeringskansliet och myndighetens synpunkter på exempelvis nya regeringsuppdrag, regleringsbrev och remisser. Vidare är du med och utvecklar myndighetens interna rutiner vad gäller gd-stabens ansvarsområde, exempelvis när det kommer till beredning av ärenden. Du planerar, samordnar och tar fram underlag inför möten med exempelvis styrelsen, generaldirektören och dennes ledningsgrupp samt tar fram underlag i myndighetsövergripande styrnings- och strategiska frågor, bland annat myndighetens årliga budgetunderlag.
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och förändring, vilket ger dig möjlighet att bidra till att utveckla myndighetens styrning och arbetssätt. Du samarbetar med många funktioner inom myndigheten men också med externa aktörer, framför allt Regeringskansliet. Det gör dig till en central aktör och du får en inblick i myndighetens hela verksamhet. På enheten Gd-staben jobbar totalt fem medarbetare och avdelningen staben består av ca 65 medarbetare.
Om dig
Vi söker dig som enkelt samarbetar och bygger relationer på alla nivåer i organisationen och med externa aktörer. Du tar ansvar för ditt eget arbete och driver på processer samtidigt som du skapar engagemang och delaktighet hos kollegorna. Du har en god helhetssyn och har ett brett, strategiskt perspektiv på dina arbetsuppgifter. Samtidigt har du ett gott ordningssinne och har förmåga att kunna prioritera och att kunna jobba under högt tempo i kortare perioder. Eftersom vi är i tillväxt och förändring ser vi också att du har intresse av att förenkla processer.
Vi söker dig som har:
högskoleutbildning om minst 180 hp (120 gamla poäng) inom statsvetenskap, juridik, ekonomi eller annan relevant inriktning
några års aktuell erfarenhet av arbete med myndighetsstyrning
god kunskap i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
erfarenhet av stabshandläggning eller annan ledningssamordning
erfarenhet av arbete med styrning av digitaliseringsrelaterade frågor
vana att självständigt leda och driva förenklings- och utvecklingsarbete inom statlig styrning.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: https://www.ehalsomyndigheten.se/jobba-hos-oss/
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av enhetschef Jessica Steinmetz, 010-106 0975.
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av HR-specialist Dorothea Lockman, 010-175 3741.
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 12 april. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Stockholm. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på https://www.ehalsomyndigheten.se
Rekryteringen hanteras av E-hälsomyndighetens HR-enhet och vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag och annonssäljare.
