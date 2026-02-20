Stabschef till Tekniska förvaltningen, Solna stad
Är du en person som värdesätter bra samverkan och drivs av att få arbeta med strategiska och verksamhetsutvecklande frågor i en spännande stad? Då kanske du är vår nästa stabschef till tekniska förvaltningen i Solna stad!
Solna är en framtidsstad i tillväxt, befolkningen växer och många företag söker sig hit.
Tekniska förvaltningen i Solna stad har en viktig roll i stadens utveckling. Vi erbjuder solnaborna en ren, trygg och välfungerande stadsmiljö och förser stadens verksamheter med ändamålsenliga och effektiva lokaler. Stadsmiljöavdelningen ansvarar för förvaltning och utveckling av stadens gator, torg, parker och naturområden. Fastighetsavdelningen förvaltar och genomför investeringar i stadens fastigheter och samverkar med andra förvaltningar vid om- och nybyggnationer. Avfallsenheten tar hand om kommunens restavfall, matavfall och övriga fraktioner.
Tekniska förvaltningens stabsfunktion ansvarar även för motsvarande frågor inom Solna Vatten AB, Solna stads helägda bolag som driver stadens vatten- och avloppsverksamhet, och för Råsunda Förstads AB, som är ett helägt kommunalt fastighetsbolag inom Solna stad.
Vårt erbjudande
- En strategisk och bred roll i en samhällsviktig verksamhet.
- Nära ledarskap, snabba beslutsvägar och högt engagemang.
- En kombination av analys, processtöd och verksamhetsnära utvecklingsarbete.
- Lokaler centralt i Solna med goda kommunikationer.
Läs gärna mer om Solna stad som arbetsgivare https://www.solna.se/jobba-hos-oss/solna-stad-som-arbetsgivare
Vad innebär arbetet?
Som stabschef i förvaltningens stab är du en nyckelperson i arbetet med styrning, uppföljning och planering av förvaltningens gemensamma processer. Rollen är både analytisk och samordnande och du arbetar tätt tillsammans med förvaltningschef, biträdande förvaltningschef, avdelningschefer samt med andra nyckelpersoner i övriga förvaltningar. I nuläget ingår inget personalansvar i rollen men det kan komma att bli aktuellt på sikt.
I rollen ingår att:
- samordna och driva arbetet med verksamhetsplan, budget och uppföljning såsom delårsrapporter, årsredovisning och övriga rapporter tillsammans med controllers
- bidra med att ta fram ekonomiska prognoser, analyser och beslutsunderlag
- förbereda inför nämnd, styrelsemöten och facklig samverkan
- hålla ihop förvaltningens årsprocesser samt interna planeringsstrukturer och arbetsmiljöfrågor
- stödja chefer i frågor som rör styrning, uppföljning, analys och rapportering
- vara delaktig i att planera och stödja ledningsgruppens arbete
- leda och samordna arbete avseende strategier, styrdokument, internkommunikation, administration och utvecklingsprocesser
- delta i stadsgemensamma arbeten inom t.ex. kvalitet, arbetsmiljö, inköpssamordning, risk och kris, upphandling och verksamhetsutveckling.
Som stabschef behöver du ha en god förståelse för hur arbetet i en politiskt styrd organisation fungerar, hur olika funktioner samverkar inom en förvaltning och i samspel med stadens övriga förvaltningar. Arbetet handlar mycket om struktur, tydlighet och att ha en överblick även i komplexa frågor.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
- högskoleutbildning inom relevant område eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- erfarenhet av ekonomiuppföljning och administrativa frågor
- erfarenhet från offentlig verksamhet och politiskt styrd organisation
- god kunskap om gällande lagstiftning inom offentlig/kommunal verksamhet
- hög IT-mognad
- god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har
- chefserfarenhet
- erfarenhet av att stödja ledningsgrupp eller chefer
- erfarenhet av uppföljning, prognoser och budgetprocesser
- erfarenhet av att arbeta med kvalitet, utvecklingsprojekt eller intern styrning
- erfarenhet av att driva processer och arbeta samordnande i en bred organisation.
Vi söker dig som trivs i en roll där du kombinerar överblick med detaljprecision. Du bygger tillitsfulla relationer genom tydlig kommunikation och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du har lätt för att skapa struktur, få andra med dig och bidra till samsyn.
Som person är du mål- och resultatorienterad med ett prestigelöst sinne, du arbetar kvalitetsmedvetet, tar ansvar för planering, uppföljning och ser till att rätt saker genomförs i rätt tid.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper i den här rekryteringen.
Mer information och ansökan
Tjänsten är en tillsvidare på heltid och tillträde sker enligt överenskommelse. Välkommen att skicka in din ansökan med CV senast söndag den 8 mars 2026. Urvalsarbetet kan komma att ske löpande.
Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till förvaltningschef David Nordin på david.nordin@solna.se
OBS! Vi kommer att genomföra bakgrundskontroll som en del i den här rekryteringen.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
