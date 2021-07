Stabsassistent till Genomförandeavdelningen (G3) - Försvarsmakten - Övriga jobb i Upplands-Bro

Prenumerera på nya jobb hos Försvarsmakten

Försvarsmakten / Övriga jobb / Upplands-Bro2021-07-08Livgardet är Arméns största och mest mångfacetterade förband. Regementsstaben administrerar Livgardets alla verksamheter och tar fram beslutsunderlag till Regementschefen. Den består av nio avdelningar som bland annat arbetar med personalfrågor, ekonomi, information och logistik.Huvudsakliga arbetsuppgifterSom stabsassistent vid G3 stödjer du avdelningen administrativt och logistiskt. Du hanterar inkommande och utgående information och ordrar, koordinerar genomgångar och presentationer och tar fram presentationsunderlag.2021-07-08Tjänstgöring som GSS eller värnpliktUppfyller medicinska och fysiska kravGod förmåga att uttrycka sig i tal och skriftGod användare av MS OfficeB-körkortMeriterandeUtbildning som underrättelseassistent eller stabsassistentErfarenhet som underrättelseassistent, stabsassistentMilitära förarbevisSom person är du ansvarsfull, noggrann och initiativrik. Du är stresstålig och har förmågan att kunna växla mellan att arbeta självständigt och i grupp.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet samt dina kvalifikationer utöver militär erfarenhet.För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Befattningsnivå: OR 1-4Anställningsform: Tillsvidare. Anställningen inleds med sex månaders provanställningSysselsättningsgrad: HeltidArbetsort: Upplands-Bro (Kungsängen)Tillträde: Enligt överenskommelseUpplysningar om tjänsten kan lämnas av:C G3 Övlt Olov Kesselmark, olov.kesselmark@mil.se För information om rekryteringsprocessen kontakta:Administratör/Chefsstöd Linda Jönsson, linda.jonsson@mil.se Fackliga representanterOFR/O Stefan MorinOFR/S Kenneth HartikainenSACO Johan GillemyrSEKO Thomas KlassonSamtliga nås via växeln: 08-788 75 00.Din ansökanVälkommen med din ansökan. Den bör innehålla CV med välliknande foto samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Om du går vidare i processen kallas du till intervju. Går du vidare kallas du till en fördjupad intervju samt säkerhetsprövningsintervju.Sista ansökningsdag är 2021-08-07Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521, vilket innebär att vi firar 500-årsjubileum 2021. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband, vi föder upp och tränar hundar till Försvarsmaktens insatsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vår verksamhet sträcker sig från Sollefteå till Karlskrona, från Göteborg till Stockholm och Uppsala.Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratSista dag att ansöka är 2021-08-07Försvarsmakten5853151