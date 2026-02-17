ST-Läkare till Vårdcentralen Eda
2026-02-17
Vill du som ST-läkare jobba i en lärandemiljö med hela det allmänmedicinska uppdraget, och med en nära vård där det verkligen gör skillnad? Då är Eda vårdcentral stället för dig.
Din arbetsplats
Till Vårdcentralen Eda söker vi nu ytterligare en ST-Läkare. Vi är en välbemannad vårdcentral med ett flertal distriktsläkare, ST-läkare, och AT-läkare som tillsammans med sköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer, kurator, medicinsk fotvårdsterapeut, psykolog och rehabiliteringskoordinator ansvarar för cirka 7800 listade patienter.
Vi är framförallt stolta över vårt jobb och vår vårdcentral som vi strävar efter att förbättra ytterligare, som präglas av mycket kompetens i en stimulerande miljö.
Vi erbjuder en bra utbildningsmiljö där vi garanterar att du kommer att få möjlighet att utveckla dig till specialist inom allmänmedicin då vi erbjuder en bred pallet av det allmänmedicinska uppdraget och lite till.
Vill du vara med och utveckla arbetssättet "fast läkarkontakt i primärvård" för en ökad kontinuitet och trygghet för patienter med komplexa behov? Vill du ta ansvar för helheten, vara en i laget, jobba med kloka kliniska val och vara en del av primärvård i glesbygd? Då är Vårdcentralen Eda rätt plats för dig.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Som ST-läkare på vårdcentralen Eda så kommer du att ingå i den redan befintliga skara av ST-läkare som dagligen gör skillnad för våra patienter. Du kommer naturligtvis att ha egen mottagning och kommer att handledas av en specialist inom allmänmedicin.
Du kommer som en naturlig del av din utbildning delta i medicinska bedömningsteam, olika former av enhets- och professionsmöten samt både externa och interna randningar, exempelvis inom äldrevårdblock, hemsjukvård, BVC och BMM. Du kommer även samverka med samtalsmottagningen och våra specialistmottagningar inom diabetes, astma/kol, demens och hjärtsvikt.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad läkare.
Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa dig efter olika situationer. Du arbetar strukturerat och med en tydlig helhetssyn, där du prioriterar och planerar för att nå uppsatta mål och skapa goda resultat. Du trivs med att samarbeta med andra och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö, samtidigt som du har förmågan att arbeta självständigt när det behövs.
Vi värdesätter att du är serviceinriktad och alltid har patienten i fokus samt att du strävar efter att ge en god och säker vård.
Om Region Värmland
