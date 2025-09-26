ST-Läkare Röntgenkliniken
Region Östergötland / Läkarjobb / Motala Visa alla läkarjobb i Motala
2025-09-26
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Motala
, Vadstena
, Mjölby
, Linköping
, Boxholm
eller i hela Sverige
Söker du ett roligt och stimulerande jobb? Nu har du nu möjligheten att bli en i vårt härliga gäng! Vi är en klinik som riktar vårt fokus framåt genom utbildning, utveckling och forskning.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Motala lasarett är ett länsdelssjukhus med akutverksamhet dygnet runt. Här hittar du det lilla sjukhusets alla fördelar - en vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och brett kunnande. Kliniken har två magnetkameror, två datortomografer, två ultraljudslabb, två skelettlabb och ett genomlysningslabb där även enklare interventionella ingrepp genomförs. Kliniken har ett nära samarbete med röntgenkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping och det finns möjlighet att vid intresse förlägga delar av sin tjänst på någon av sektionerna där. Vår grupp består av cirka 15 läkare varav fyra ST-läkare.
Här kan du läsa om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder specialisttjänstgöring under handledning av erfarna kollegor på en välfungerande klinik med gott utbildningsklimat. Arbetet hos oss som ST-läkare innebär också att du kommer få handleda läkarstudenter.
Om dig
Du är legitimerad läkare och innehar läkarlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Du har goda svenska språkkunskaper i såväl tal som skrift, lägst dokumenterad nivå C1.
Vi söker dig som har ett intresse för radiologi. Du har god samarbetsförmåga, är noggrann och har god självinsikt och omdöme.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1388". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Röntgenkliniken Motala Kontakt
Sektionsläkarchef Jacob Björklund Jacob.Bjorklund@regionostergotland.se Jobbnummer
9527432