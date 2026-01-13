ST-läkare på Älvsjö Centrum Vårdcentral sökes
2026-01-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Södertälje
, Enköping
Vi är sedan 2022 en läkardriven vårdcentral i Älvsjö Centrum. Vårt patientantal växer stadigt och nu har vi nått ca 7800 patienter. Vi har i samband med detta möjlighet till ytterligare en ST-läkare i vårt team. Vi har högt i tak och nära samarbeten.
Arbetet är ett varierat sedvanligt primärvårdsarbete med en liten hemsjukvård och mottagningsbesök. Du får en fast handledare och tydlig planering från start kring randningar samt kurser. Hos oss arbetar specialister som är både vana och trivs med handledning.
För oss är det viktigt att du känner ett stort ansvar i ditt jobb, att du har ett genuint intresse för patienterna samt en god arbetskapacitet. I utbyte får du en trivsam vårdcentral, frihet att utforma hur du vill lägga upp ditt arbete och en stabil miljö med nöjda patienter. Vi ser att du är positiv och van vid självständigt arbete. Vi har friskvårdsbidrag och möjlighet till schema som ger flexibilitet.
Vi intervjuar löpande och hoppas hitta en till stjärna till vårt team så snart som möjligt, så skicka gärna din ansökan snarast möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: ansokan@innovatrek.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ST-läkare Älvsjö".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Innovatrek AB
Älvsjö Stationsgatan 15
125 31 ÄLVSJÖ
Älvsjö centrum vårdcentral
