ST-läkare ögon
2025-10-31
Verksamhetsområde Neuro
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Sedan den 1 mars 2022 är ögonsjukdomar en del av verksamhetsområdet Neuro vid Akademiska sjukhuset. På vår sektion erbjuder vi högspecialiserad ögonsjukvård med fokus på både diagnostik och behandling. Verksamheten omfattar en slutenvårdsavdelning, en mottagningsenhet samt en operationsavdelning som hanterar dagkirurgi och centraloperationer. Här behandlar vi såväl akuta som kroniska ögonsjukdomar och skador, inklusive medfödda och förvärvade tillstånd.
Vi söker nu två ST-läkare till vår sektion för ögonsjukdomar. Hos oss får du möjlighet att bidra till en dynamisk arbetsmiljö med fokus på utveckling och patientvård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2025-10-31Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare och har ett genuint intresse för ögonsjukvård. För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du har följande egenskaper och kompetenser:
• Stark pedagogisk förmåga och intresse för att handleda och utbilda.
• God samarbetsförmåga och en lösningsorienterad attityd.
• Kommunikativ förmåga och en lyhörd inställning.
• Engagemang för verksamhetsutveckling och forskning inom området.
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att samarbeta i team.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en ST-tjänst med tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Konsultresor inom regionen, jour och beredskap ingår.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Kontakta: Sektionschef , Ulrica Månsson, ulrica.mansson@akademiska.se
, tel. 018-6173536
Facklig kontakt, UAL nås via växeln 018 611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Region Uppsala
