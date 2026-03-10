ST-läkare i Allmänmedicin
Tryggakliniken Kristianstad
Vill du göra din ST i en modern primärvård där struktur, kvalitet och utveckling står i centrum?
Nu söker vi en legitimerad läkare som vill göra sin ST i allmänmedicin som vill vara med och utveckla Nya Tryggakliniken - där digitalisering, strukturerade arbetssätt och medicinsk kvalitet går hand i hand.
Tryggakliniken Kristianstad startade 2018 och är en del av en växande koncern inom primärvård, företagshälsovård och friskvård. Vi finns i moderna lokaler på C4 Shopping i Hammar och är idag cirka 20 medarbetare med en stark lagkänsla.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en verksamhet där medicinsk kvalitet, struktur och smart användning av digitala verktyg är en naturlig del av arbetet.
Så arbetar vi
På Tryggakliniken arbetar vi aktivt för att skapa en hållbar och modern primärvård. Det innebär bland annat att vi arbetar med:
digitala flöden och strukturerade formulär för bättre medicinska underlag
tydliga rutiner för prioritering, uppföljning och uppdragshantering - både digitalt och fysiskt
kontinuerligt utvecklingsarbete kring hur primärvården kan använda digitala verktyg klokt och patientsäkert
Vår ambition är att digitala verktyg ska stödja det medicinska arbetet och frigöra tid för patienten, inte skapa mer administration.
På Tryggakliniken erbjuder vi:
ett sammansvetsat, multiprofessionellt team
en arbetsmiljö där vi använder digitala verktyg för att förenkla - inte försvåra
möjlighet att påverka hur mottagningen utvecklas framåt, både digitalt och organisatoriskt
Vi värdesätter en kultur där alla bidrar till verksamhetens utveckling och där nya idéer tas tillvara.
För att trivas hos oss tror vi att du
har ett genuint intresse för evidensbaserad primärvård och god medicinsk kvalitet
uppskattar struktur, gemensamma rutiner och digitala stöd i vardagen
är nyfiken på att utveckla arbetssätt och inte bara "göra som vi alltid gjort"
har en tydlig och respektfull kommunikationsstil - både mot patienter och kollegor
Vi erbjuder
en strukturerad och engagerad ST-utbildning
handledning av erfarna kollegor
en god arbetsmiljö med kollegialt stöd
möjlighet att vara med och utveckla framtidens primärvårdSå ansöker du
Skicka in din ansökan med CV. Vi hanterar din ansökan med full respekt för din integritet och urval sker löpande.
Skicka din ansökan till rekrytering.c4@tryggakliniken.se
.
Bifoga gärna referenser i mejlet.
Sista dag att ansöka är 30 april 2026
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
