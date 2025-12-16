ST-läkare i allmänmedicin - Roslunda vårdcentral
2025-12-16
Vill du bli ST-läkare i allmänmedicin och utvecklas med oss?
Vi på Achima Care Roslunda vårdcentral i Ängelholm söker dig som vill ta nästa steg i din läkarkarriär och påbörja din ST-tjänst hos oss med start i mars 2026. Hos oss får du en trygg och stimulerande utbildningsmiljö där du möter patienter i alla åldrar och livssituationer - och där vi tillsammans arbetar för en nära och personcentrerad vård.Publiceringsdatum2025-12-16Om företaget
Achima Care Roslunda är en välfungerande vårdcentral med cirka 9 600 listade patienter och ett engagerat team på cirka 35 medarbetare. Vi erbjuder både planerad och akut vård och har ett nära samarbete med kommunen, bland annat genom vårt ansvar för fem särskilda boenden (SÄBO). Vi arbetar enligt principerna för Nära vård, vilket innebär att vi sätter patientens behov och livssituation i centrum och ständigt söker smartare och mer samordnade sätt att möta dessa behov.
Din ST-tjänst hos oss
Som ST-läkare hos oss får du:
En bred och varierad tjänst med mottagningsarbete, hembesök och samverkan med hemsjukvård och SÄBO.
Strukturerad handledning av erfaren specialist i allmänmedicin.
Dagligt stöd från kollegor - vi har alltid en allmänläkare avsatt för konsultation och diskussion.
Multiprofessionellt teamarbete.
Tillgång till specialiserade mottagningar inom astma/KOL, diabetes, äldre, blodtryck, Gyn, ortopedi, ÖNH, BVC samt KBT.
Vi erbjuder en individuell utbildningsplan och ser till att du får de förutsättningar som krävs för att nå dina mål och bli en trygg specialist i allmänmedicin.
Vem är du?
Du är legitimerad läkare med intresse för primärvården och vill påbörja din ST i allmänmedicin. Du är:
Lyhörd och kommunikativ.
Samarbetsvillig och flexibel.
Engagerad i att utvecklas och bidra till en god arbetsmiljö.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du delar Achimas värdegrund.
Anställningsvillkor
Tillträde: Mars 2026 (eller enligt överenskommelse)
Omfattning: Sysselsättningsgrad enligt överenskommelse
Placering: Roslunda vårdcentral, Ängelholm
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi 11 vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss! För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef, Mats Håkansson, på mats.hakansson@achima.se
. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Achima Care AB
(org.nr 556601-9823), http://www.achima.se/ Arbetsplats
Achima Care Kontakt
Frida Walthersson frida.walthersson@achima.se 073-324 83 41 Jobbnummer
9646893