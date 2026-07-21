ST-läkare
Capio Sverige AB / Läkarjobb / Höganäs Visa alla läkarjobb i Höganäs
2026-07-21
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Höganäs
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-21Om företaget
Den 2 september 2019 slog vi upp dörrarna till Capio Vårdcentral Höganäs – en modern digifysisk vårdcentral. Hos oss finns allmänspecialister, ST-läkare, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, dietist och kurator. Vi är en erfaren och kompetent arbetsgrupp som med en stor portion arbetsglädje jobbar teambaserat med för att hjälpa våra patienter på bästa sätt. Vi är idag runt 20 medarbetare som tillsammans tar hand om 6100 patienter. År 2022 vann vi pris för Skånes bästa Vårdcentral vilket vi är mycket stolta över. Att vi arbetar digifysiskt innebär att vi förutom traditionellt arbete på mottagningen även arbetar med rådgivning både i telefon och via chatt. Våren 2023 flyttade vi in i helt nya ljusa lokaler mitt i hjärtat av Höganäs. Här finns närhet till allmänna kommunikationer och goda parkeringsmöjligheter. Vår vårdcentral växer och utvecklas och nu söker vi ännu en medarbetare.
Din roll
I tjänsten som ST-läkare ingår bl.a. att undersöka, utreda, bedöma och behandla patienter. Du är en viktig del av verksamhetens utveckling och är med och driver mottagningens arbete framåt. Vi tycker det är viktigt med kompetensutveckling och uppmuntrar dig att gå kurser och utbildningar. Vi har ett starkt fokus på kvalitet och uppföljning av kvalitetsmål är därför en del av det löpande arbetet.
Vi vill ha en medarbetare som liksom vi brinner för att göra vården bättre för våra patienter.
Som person är du ambitiös, prestigelös, lojal och ödmjuk.
Capio Höganäs är vårdcentralen där man alltid möts av ett leende.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du blir del av vårt gäng, Du får god handledning och det stöd du behöver för att utvecklas i din roll. Vi strävar efter att din utbildning ska bli så givande och intressant som möjligt för att ge dig de kunskaper och erfarenheter du behöver för ditt framtida arbete som specialist i allmänmedicin. Vi erbjuder en marknadsmässig lön. Utöver de utbildningsinsatser som anordnas gemensamt för alla ST-läkare i region/landsting erbjuder vi även egna ST-läkardagar och ST-läkarnätverk i Capios regi för att ytterligare stimulera utbildningsklimatet.
Vi jobbar digitalt och fysiskt, vi har rond mellan sjuksköterskor och läkare för att kunna hjälpa fler.
Vi erbjuder också:
Kollektivavtal
Närvarande chef
Kompetensutveckling, både internt och externt
Friskvårdsbidrag
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Frukost varje dag
Om dig
Du är leg. läkare med ett genuint intresse för allmänmedicinens bredd och variation och vill, tillsammans med oss, arbeta för en god vård av hög kvalitet. Att bidra till verksamhetens utveckling ser du som en naturlig del av ditt arbete och du har lätt för att skapa bra möten med både patienter, arbetskamrater och samverkansparter. Du skall kunna kommunicera på ett tydligt sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förväntar oss att du är en person som bidrar med engagemang och arbetsglädje.
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-3810177-2108989". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Köpmansgatan 7 (visa karta
)
263 38 HÖGANÄS Arbetsplats
Capio Jobbnummer
10007979