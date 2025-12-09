ST-Läkare
Vi söker en ST-läkare i allmänmedicin till Rosengårdskliniken i Malmö
Rosengårdskliniken är en väletablerad vårdcentral i hjärtat av Rosengård i Malmö, med över 9000 listade patienter. Kliniken grundades för 12 år sedan och har sedan dess vuxit till en trygg och stabil arbetsplats med stort fokus på kontinuitet och kvalitet i vården.
Vi erbjuder en arbetsmiljö med mångkulturell bredd - både vad gäller våra patienter och vårt engagerade vårdteam. Vi söker nu en engagerad, flexibel och samarbetsvillig ST-läkare i allmänmedicin som vill genomföra sin specialistutbildning hos oss.
Hos oss får du:
En erfaren och stabil handledare
Kollegor med hög kompetens och stark vilja att dela med sig av sin kunskap
En dynamisk arbetsplats där din utveckling står i fokus
Ett varierat patientunderlag och goda möjligheter att bredda din kliniska kompetens
Vi tror att du har ett genuint intresse för allmänmedicin, är kommunikativ, trivs i en mångkulturell miljö och har viljan att växa både professionellt och personligt.
Att du är redan klar med din AT eller BT tjänst.
Vill du bli en del av vårt team och ta din bästa utbildning hos oss? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: amar@rosengardskliniken.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ST-läkare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Medicoland AB (org.nr 556791-5565)
Von troils väg 8a (visa karta
)
213 73 MALMÖ Jobbnummer
9635664