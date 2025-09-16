Sspf Koordinator
Partille kommun, Kultur- och fritidsförvaltning / Socialsekreterarjobb / Partille Visa alla socialsekreterarjobb i Partille
2025-09-16
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun, Kultur- och fritidsförvaltning i Partille
Partille kommun har idag 41 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
SSPF är en samverkansform som består av representanter för socialtjänst, skola, polis och fritid. Syftet med verksamheten är att förhindra att unga hamnar i kriminalitet eller missbruk och målgruppen är ungdomar 12-18 år.Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Som koordinator för SSPF driver du utvecklingsarbetet i Partille kommun kring SSPF. Du leder möten med ungdomsarbetare, chefer och rektorer från olika verksamheter och säkerställer att informationen flödar mellan grupperna. I uppdraget ingår att initiera och följa upp åtagandeplaner för ungdomar i riskzon genom nätverksmöten samt att rapportera fortlöpande till kommunens styrgrupp.
Du fungerar som spindeln i nätet när det gäller ungdomar som behöver stöd och ser till att rätt aktörer involveras. Vid behov håller du kortare stödjande samtal med vårdnadshavare och deltar vid föräldramöten för att informera om vilket stöd kommunen kan erbjuda. Rollen innebär nära samverkan med alla förvaltningar i Partille kommun och ett tätt samarbete med externa aktörer som möter målgruppen. Du förväntas även bygga och utveckla samarbeten med kranskommunernas SSPF-forum.
Du har mandat att vid behov kalla till samverkansmöten samt att upprätta gemensamma handlingsplaner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom socialt arbete, exempelvis socionom, folkhälsovetare eller pedagog, eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av förebyggande och uppsökande arbete samt av att arbeta med ungdomar som riskerar eller har problem med missbruk.
Meriterande är erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet eller annan otrygg tillvaro, samt tidigare erfarenhet av arbete i eller samarbete med ett SSPF-forum. Vi ser det som väldigt positivt om du har erfarenhet av föräldrastödjande metoder. B-körkort är meriterande.
Vem är du?
• Du har god organisationsförmåga, vana vid att hålla möten, driva arbetet framåt och dokumentera.
• Du trivs med att leda flera processer samtidigt och kan prioritera utifrån akuta situationer.
• Du har kunskap och förståelse för andra verksamheters och myndigheters uppdrag och visar respekt för deras arbete.
• Du har teoretiska kunskaper om målgruppen, vilket ger dig en fördjupad förståelse för problematiken.
• Du kan arbeta både självständigt och i grupp.
• Du har god kommunikationsförmåga, är analytisk och har god kännedom om vilka insatser som finns för målgruppen.
• Du kan driva processer och självständigt följa upp dem.
• Du har hög grad av flexibilitet och stresstålighet.
• Det är önskvärt om du har ett systemteoretiskt synsätt och utbildning i MI.
Urval och intervjuer kommer hanteras löpande under denna rekrytering.
Låter detta som tjänst för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, läs mer om hur du går tillväga för att söka tjänsten här: länka till hemsidan
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25/274". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Arbetsplats
Partille kommun, Kultur- och fritidsförvaltning Kontakt
Vision
Malin Oskarsson - För frågor om kollektivavtal 0725 58 41 10 Jobbnummer
9511085