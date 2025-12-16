Ssab - Semestervikarier 2026 - Luleå
Ssab Emea AB / Processoperatörsjobb / Luleå Visa alla processoperatörsjobb i Luleå
2025-12-16
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ssab Emea AB i Luleå
, Borlänge
, Surahammar
, Västerås
, Stockholm
eller i hela Sverige
Världen behöver fossilfritt stål - och vi behöver dig!
Vill du vara en del av en spännande resa mot fossilfri ståltillverkning? Är du nyfiken, gillar att arbeta i team och vill ständigt utvecklas? Då har vi säsongsvikariatet för dig! Hos oss får du chansen att ta dig an utmanande och varierande arbetsuppgifter - samtidigt som vi ger dig den utbildning och stöd du behöver för att lyckas.
Vi söker hundratals semestervikarier för 2026! Vikariaten är av olika längd, med start redan i mars, och vi erbjuder möjligheter inom flera områden: produktion, underhåll och transport. Bli en del av vår gemenskap och följ med oss mot fossilfri ståltillverkning. Intervjuer och rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Placeringsort Luleå.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Som semestervikarie hos oss blir du en viktig del av ett team där arbetsglädje, samarbete och säkerhet alltid står i fokus. Tillsammans ansvarar vi för att leverera stål i världsklass.
Vi söker främst processoperatörer till våra produktionsavdelningar, men också mekaniker, elektriker, laboranter och fordonsförare. Oavsett roll får du en gedigen introduktion och utbildning för att du ska känna dig trygg och kunna göra ett riktigt bra jobb. Det finns möjligheter att jobba dagtid, skift eller på timanställning under upplärningen.
Hos oss får du chansen att utvecklas och bredda dina kunskaper inom spännande områden, samt möjligheten att vara med och göra skillnad i vår omställning mot fossilfri ståltillverkningen på en inkluderande arbetsplats där vi värdersätter gemenskap och engagemang.
Om dig
Du har en nyfikenhet och drivkraft till att lära dig nya saker.
Du värnar om din egen och andras säkerhet.
Du är en lagspelare som gillar att jobba i team.
Du har god självkännedom, sprider positiv energi och föregår med gott exempel.
Du bidrar till förbättringar och uppnår resultat.
Du har godkända betyg i kärnämnena (svenska, matematik och engelska) på gymnasienivå eller liknande.
B-körkort för majoriteten av tjänsterna.
Du behärskar svenska, både i tal och skrift.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Kom och träffa oss
5. Hälsoundersökning
6. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Vanliga frågor och svar - Läs mer här https://www.ssab.com/sv-se/ssab-koncern/karriar/semestervikariat
I år sker vår semesterrekrytering via Konsultia, men anställningen sker som vanligt hos SSAB.
Kontakta Ida Johansson, Platschef Konsultia, tfn 072-517 2604, mail - ida.johansson@konsultia.se
Kontakta Emma Lindbäck, Konsultchef Konsultia, tfn 070-517 2605, mail - emma.lindback@konsultia.se
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0920-920 00.
Några ord från vår HR-chef
"Jag heter Sandra Söderberg och är chef vid avdelning HR Business Partnering i Luleå. Våra semestervikarier är en av våra viktigaste rekryteringar. Detta kan vara början till din framtida karriär inom SSAB eller en möjlighet att få ett lärorikt och roligt semestervikariat. På SSAB har du möjlighet att prova på yrken inom olika arbetsområden från produktion och underhåll till transport. Tycker du det låter spännande? Oavsett om du letar efter din nästa arbetsgivare eller vill prova på ett yrke eller inför val av framtida studier. Passa på att ta chansen att ge dig själv en spännande sommar på SSAB. Hoppas att vi ses i sommar."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ssab Emea AB
(org.nr 556313-7933)
Luleå (visa karta
)
971 88 LULEÅ Arbetsplats
Ssab Emea AB Jobbnummer
9647261