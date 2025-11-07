Ssab - Samordnare - Support & Service
2025-11-07
Gillar du att vara nära där det händer och hitta nya lösningar på olika problem? Vill du ha möjlighet att utvecklas inom ett företag som leder omställningen mot fossilfritt stål? Då kan rollen som samordnare till Support & Service i Luleå vara något för dig. Placeringsort Luleå.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
SSAB Luleå kommer de närmaste åren att ställa om sin stålproduktion - en av de största industriella förändringarna i modern tid. Det kommer att innebära nya förutsättningar och krav inom många olika områden.
Som samordnare ingår du i den nya sektionen Support & Service och blir en viktig länk mellan dagens verksamhet och omställningsprojektet. Du är en nyckelperson som får saker att hända genom att lösa praktiska uppgifter som kräver lokalkännedom om SSAB Luleås arbetssätt, rutiner och kontaktvägar.
Det kan till exempel handla om att stötta vid etablering av entreprenörer, se till att skyltning och vägvisning fungerar och skapa rätt kontakter mellan olika funktioner.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Du är närvarande där det händer och bidrar till god kommunikation och samverkan mellan produktionen och omställningsprojektet.
Du stöttar verksamheten med att ta fram nya eller revidera arbetssätt och rutiner.
Beroende på typ av uppgifter och omfattning genomför du dem själv eller beställer tjänster från externa eller interna leverantörer.
Du bidrar till ett strukturerat arbetssätt inom sektionen och ser till att vardagen flyter på.
Om dig
Du har ett flexibelt tankesätt med förmågan att snabbt anpassa dig till förändrade omständigheter samt kan självnavigera inom nya områden. Du är handlingsinriktad och säkerställer att uppgifter genomförs effektivt och ändamålsenligt.
Du som söker är en person som är öppen, positiv och en lyhörd lagspelare med god förmåga att i nära dialog samarbeta med andra människor.
Då vi arbetar i en internationell miljö behöver du kunna tala och skriva både engelska och svenska.
Körkort B är ett krav.
Du trivs med att vara på plats nära verksamheten - där det händer. Tempot är högt och arbetet sker i nära samarbete med många olika funktioner, vilket kräver struktur, kommunikation och samarbetsförmåga.
Tidigare erfarenhet från industrimiljö, samordning eller servicefunktion är meriterande.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Jarmo Hokkanen, Chef sektion Support & Service, jarmo.hokkanen@ssab.com
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0920-920 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din chef heter Jarmo Hokkanen. Som samordnare i den nya sektionen Support & Service kommer du att få en varierande och utvecklande miljö med många olika kontaktytor.
Gillar du nya utmaningar och vill bidra till att förbättra verksamheten tillsammans med andra? Välkommen med din ansökan till oss!"
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com
