Ssab - Säljkoordinator - Ssab Emea AB - Säljarjobb i Borlänge

Prenumerera på nya jobb hos Ssab Emea AB

Ssab Emea AB / Säljarjobb / Borlänge2021-07-07Customer and Delivery Support söker en säljkoordinator till vårt team i Borlänge. Vi erbjuder dig en spännande tjänst där du kommer vara kanalen mellan produktion och säljorganisationen när det gäller orderhantering. Är du en lagspelare som ser nyfiket på utmaningar och problemlösningar, då är du den som vi söker för att komplettera vårt team. Placeringsort Borlänge.Customer and Delivery support är en avdelning som ansvarar för orderhanteringen, både order direkt till kund och order till våra interna och externa lager.I din roll som säljkoordinator kommer du ansvara för de order som är kopplade till våra externa kunder samt hantera frågor relaterade till ordern. Du kommer ha daglig kontakt med våra säljkontor runt om i världen.2021-07-07Vi söker dig med relevant högskoleutbildning eller där erfarenhet från liknande arbete kan anses som motsvarande.För att lyckas i rollen som säljkoordinator är du en god och van administratör som är ordningsam, strukturerad samt kan arbeta självständigt och samtidigt inspireras av att arbeta i team. Rollen kräver att du har en god kommunikations- och anpassningsförmåga gentemot olika individer och kulturer. Du är lyhörd med stor ansvarskänsla och duktig på att förmedla information i en internationell organisation, såväl muntligt som skriftligt. Att behärska engelska obehindrat är därmed ett krav.Du ska trivas att jobba i en miljö där det tidvis är högt tempo och problemlösning skall vara något du drivs och motiveras av.Du har god datavana och kunskaper i SAP och Office paketet. Kunskap och arbetserfarenhet inom systemet Service Now är meriterade. Vi värderar dina personliga egenskaper högt.Vi erbjuderEtt intressant och utmanande multikulturellt arbete i ett professionellt team som kommer ge dig bra kunskap och erfarenheter genom samarbete med flera gränssnitt inom SSAB.Sista ansökningsdag8 augusti 2021Vid frågor om tjänsten kontakta gärnaJessica Svensson, Chef Customer and Delivery Support Business Unit Sverige, tfn 0243 71457/ 070-3754926Facklig information lämnas av IF Metall, Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube.Sista dag att ansöka är 2021-08-08SSAB Emea ABBorlänge78184 Borlänge5852060