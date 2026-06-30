Ssab - Konstruktör Automation
Ssab Emea AB / Maskiningenjörsjobb / Oxelösund Visa alla maskiningenjörsjobb i Oxelösund
2026-06-30
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Är du engagerad och nyfiken och vill ha ett utvecklande jobb inom styrsystem och programmering i ett företag som strävar mot en mer hållbar värld? Då kan det här jobbet vara något för dig!
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Du kommer tillsammans med dina kollegor arbeta med systemlösningar, både med ny konstruktion och ändring/uppdatering av befintliga styrsystem, problemlösning, anläggningsutveckling, samt idrifttagning av nya maskiner i våra anläggningar. Du deltar huvudsakligen i två olika arbetsflöden i form av projekt och i arbetsorderflöde.
Samarbetet med produktionsavsnitten/avdelningarna är viktigt och dina vanligaste kontaktytor kommer bestå av underhållstekniker, drifttekniker och externa leverantörer, intern personal och entreprenörer.
Du kommer tillhöra avsnittet Teknik System på avdelningen Teknik Plåt. Gruppen består av ca 19 systemkonstruktörer/ingenjörer som arbetar mot Valsverkets anläggningar. Vi jobbar i områdesgrupper där mekanik-, el- och system verkar tillsammans mot tre olika produktionsavdelningar. Vi erbjuder dig utvecklande och stimulerande dagar där du själv eller tillsammans med andra konstruktörer ansvarar för systemkonstruktion och automationen av maskiner och anläggningar inom Valsverket. Hos oss får du möjlighet att komma nära verkligheten och följa projekt från idé till idrifttagning.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Driva utveckling och förbättring av automationssystem på befintliga och nya anläggningar
Programmera och felsöka i SSAB:s egenutvecklade system ProviewR
Programmera PLC styrsystem som Siemens SIMATIC S7.
Projektering, utveckling och konstruktion av styrsystem för maskiner på våra anläggningar
Genomföra riskbedömning och beställningar kopplade till arbetsorder/projekt
Bistå i utvecklingen av anläggning och arbetssätt
Driftsättning av nya maskiner och anläggningar
Bistå drift/underhåll med teknikstöd och support
Genomföra tester och valideringar på systemkonstruktioner
Om dig
Du har minst en 2-årig högskoleutbildning som Automationsingenjör alternativt en Yrkesutbildning eller Maskinteknisk-utbildning med inriktning automationsteknik eller motsvarande erfarenhet.
Vi värdesätter yrkeserfarenhet som t.ex. automationskonstruktör och drivsystem. Vi ser det som starkt meriterande om du har erfarenhet från tillverkningsindustrin eller processindustrin.
Erfarenhet av programmering i PLC och industriella säkerhetsstyrsystem som t.ex. ABB Pluto.
Erfarenhet av C/C++ är meriterande.
Du trivs med tekniska utmaningar, du har förmågan att snabbt sätta dig in i komplexa problem och är lösningsorienterad i ditt arbete.
Du planerar och organiserar ditt egna arbete, är driven och har förmåga att fatta egna beslut.
Det är viktigt med god samarbetsförmåga och du har ett öppet förhållningssätt, är lyhörd och anpassar lösningar efter behov som uppstår.
Du talar flytande svenska och engelska samt har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Det är viktigt med god samarbetsförmåga och du har ett öppet förhållningssätt, är lyhörd och anpassar lösningar efter behov som uppstår.
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Kom och träffa oss
5. Kontroller
6. Signering
Har du några frågor om tjänsten?
Erik Karlsson, Avsnittschef Systemkonstruktion Teknik Plåt, erik.karlsson1@ssab.com
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
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Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ssab Emea AB
(org.nr 556313-7933)
Oxelösund (visa karta
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613 80 OXELÖSUND Jobbnummer
9985092