Ssab - Chef Underhållsutveckling
2026-01-20
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Vill du ta ett helhetsansvar för hur underhåll bedrivs, utvecklas och styrs i en komplex industriverksamhet?
Som Chef Underhållsutveckling på SSAB Luleå får du en central roll i att skapa struktur, riktning och långsiktig hållbarhet i vårt underhållsarbete. Du leder utvecklingen av underhållsprocessen med fokus på säkerhet, effektivitet och kvalitet - i nära samverkan med verksamheten.
Vi söker dig som vill leda tillsammans med andra och som trivs i en roll där strategiskt arbete kombineras med ett tydligt ansvar för att få beslut att bli verklighet.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
Som avsnittschef för Underhållsutveckling har du ett övergripande ansvar för att äga, utveckla och följa upp underhållsprocessen inom SSAB Luleå. Du leder verksamheten strategiskt mot uppsatta mål och driver den långsiktiga planen för hur underhållsarbetet ska utvecklas över tid.
Rollen innebär att kontinuerligt analysera nuläge, identifiera förbättringsområden och säkerställa att beslut, arbetssätt och prioriteringar implementeras på ett effektivt och hållbart sätt i organisationen. Du har ett nära samarbete med andra chefer och funktioner för att skapa samsyn och gemensam riktning.
I uppdraget ingår även att vara ordförande i Entreprenadkommittén samt att bidra till att etablera gemensamma arbetssätt - både mellan olika orter och inom SSAB Luleå. Du är ett viktigt stöd till verksamheten i förändring och arbetar aktivt för att skapa en mer enhetlig, modern och effektiv underhållsorganisation.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ha ett övergripande ansvar för att utveckla och följa upp underhållsprocessen inom SSAB Luleå
Leda verksamheten mot uppsatta mål genom tydlig styrning, prioritering och långsiktig planering
Ansvara för arbetsmiljö, ekonomi och resursanvändning inom avsnittet
Driva strukturerat förbättringsarbete och säkerställa att beslut och arbetssätt implementeras i verksamheten
Samverka med andra delar av organisationen för att skapa gemensamma och effektiva arbetssätt
Om dig
Du har ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet samt relevant erfarenhet inom underhåll i industriell verksamhet
Du har god förmåga att arbeta strategiskt och strukturerat, med fokus på ordning, prioritering och långsiktig utveckling
Du är driven, tar initiativ och ser till att idéer och beslut omsätts i praktiken
Du är en människokännare som bygger förtroendefulla relationer och samarbetar väl i komplexa sammanhang
Du behärskar svenska obehindrat och har goda kunskaper i engelska
Tidigare ledarerfarenhet är meriterande
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2.Tester
3. Intervju
4. Referenstagning
5. Hälsoundersökning
6. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta rekryterande chef, Helena Axheim, Chef avdelning Centralt Underhåll, tel 0920-922 86, mail - helena.axheim@ssab.com
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av, Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0920-920 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din chef heter Helena Axheim. Vill du vara med i vår spännande framtid, med fossilfri omställning och att arbeta med siktet inställt på ett underhåll i världsklass? Är du en ledare som engagerar, motiverar och utvecklar andra? Då är du välkommen med din ansökan till oss!"
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
