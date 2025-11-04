Ssab - Artikelplanerare - Centralförrådet
2025-11-04
Är du en strukturerad problemlösare som trivs med ordning och reda och gillar att samarbeta med många olika funktioner? Nu söker vi en artikelplanerare till Centralförrådet på avdelningen Centralt Underhåll i Luleå. Här får du en viktig roll i att säkerställa att rätt material finns på rätt plats - och bidra till att utveckla våra arbetssätt och rutiner.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Som artikelplanerare ansvarar du för att planera och underhålla cirka 6000 artiklar i vårt interna system IFS. Du bevakar inköpsanmodan, bedömer behov av återinköp och hanterar upplägg och uppdatering av nya lagerartiklar.
Du arbetar nära inköp, leverantörer, godsmottagning och andra interna funktioner, och har en viktig roll i att säkerställa att materialflödet fungerar effektivt och säkert. I tjänsten ingår även kemikaliehantering i Chemgroup samt ansvar som föreståndare för brandfarlig vara - vilket innebär att du säkerställer korrekt förvaring, hantering och riskbedömning.
Du kommer även att stötta andra avdelningar i deras användning av systemet och delta i förbättringsarbete inom förrådsverksamheten. Som ny i rollen får du en gedigen introduktion och går bredvid en erfaren kollega.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Planera och underhålla artiklar i IFS.
Bevaka inköpsanmodan och bedöma återinköp.
Lägga upp och uppdatera lagerartiklar.
Hantera kemikalier i Chemgroup och vara föreståndare för brandfarlig vara.
Delta i och driva förbättringsarbete inom förrådsverksamheten.
Stötta andra avdelningar i systemanvändning.
Delta i möten rörande planering och bidra till kunskapsutbyte inom artikelplanering.
Om dig
Du har gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot logistik, teknik eller liknande.
Du har god datorvana och erfarenhet av system för lagerhantering är meriterande.
Du är noggrann, strukturerad och har ett gott ordningssinne.
Du har god problemlösningsförmåga och kan arbeta självständigt.
Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och trivs med att ha många kontaktytor.
Du har praktisk förståelse för produktion och materialflöden.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Johan Jonsson, Chef sektion Centralförråd & Klädservice, tfn 0920-922 13
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0920-920 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din chef heter Johan Jonsson. Som din blivande chef vill jag hälsa dig varmt välkommen till vårt team på Centralförrådet! I rollen som artikelplanerare kommer du att ha en nyckelposition i att säkerställa att våra materialflöden fungerar smidigt och effektivt. Vi söker dig som gillar att ta ansvar, tänka framåt och bidra till ett gott samarbete mellan förråd, inköp och verksamhet. Tillsammans skapar vi struktur, kvalitet och utveckling i vardagen."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube. Så ansöker du
