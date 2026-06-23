Språkutvecklare
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2026-06-23
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Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Arbetsmarknadsavdelningen är en del av Stadsledningsförvaltningen och ansvarar för stadens strategiska arbetsmarknadsarbete. Tillsammans med stadens förvaltningar, Arbetsförmedlingen, utbildningsaktörer och arbetsgivare arbetar vi för att stärka kompetensförsörjningen och skapa fler vägar till varaktig sysselsättning.
Vi befinner oss i en föränderlig omvärld där arbetsmarknadens behov snabbt skiftar. Staden har precis fått ESF-projektet Brygga till studier beviljat som löper från 2026-08-03 till 2028-12-29. Projektet syftar till att rusta långtidsarbetslösa så att de kan tillgodogöra sig ordinarie insatser inom Arbetsförmedlingen. Därför söker vi nu tvåspråkutvecklare som trivs i förändring och som med engagemang, handlingskraft och nytänkande vill utveckla verksamheten utifrån nya förutsättningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat vara att:
• Utveckla metoder som främjar språkutveckling för långtidsarbetslösa.
• Coacha och utveckla deltagare och verksamhet mot uppsatta mål, huvudsakligen studier.
• Skapa struktur, kvalitet och god arbetsmiljö i det dagliga arbetet
• Samverka med Arbetsförmedlingen, arbetsgivare, utbildningsaktörer och andra relevanta samarbetspartners
• Bidra till utveckling och genomförande av ESF-projektet Brygga till studier
Vårt erbjudande
Hos oss får du en unik möjlighet att vara med och forma ett helt nytt projekt från grunden. Det är ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att fler människor hittar en väg framåt mot studier, sysselsättning och ökad självständighet. Du blir en del av en engagerad arbetsgrupp inom Arbetsmarknadsavdelningen på Stadsledningsförvaltningen med nära samverkan med Arbetsförmedlingen, utbildningsaktörer och andra externa aktörer.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en relationsskapande pedagog med förmåga att bygga förtroende och skapa engagemang hos deltagare såväl som hos samarbetspartners. Du är lyhörd och flexibel, omsätter idéer till konkreta resultat och behåller fokus även när arbetsbelastningen är hög eller flera processer pågår parallellt. Du arbetar strukturerat mot uppsatta mål, prioriterar rätt och fattar beslut när det behövs. Som person är du en naturlig teamspelare som bidrar till hela gruppens framgång utan prestige. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Pedagogisk utbildning med koppling till svenska språket, exempelvis lärarexamen, utbildning inom vuxenpedagogik eller språkcoachning
• Erfarenhet av att arbeta med vuxna i utsatt situation eller i behov av stöd
• Erfarenhet av projektarbete inom arbetsmarknad, utbildning eller liknande område
• Erfarenhet av arbete inom eller mot offentlig sektor
• Erfarenhet av samverkan med externa aktörer såsom Arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare och arbetsgivare
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av språkbedömningar utifrån CEFR
• Erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk
• Erfarenhet av att arbeta med individer med funktionsvariationer, exempelvis läs- och skrivsvårigheter eller NPF
• Kunskaper inom lingvistik, pedagogik eller retorik
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier. Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-09-01 Eller enligt överenskommelse, upphör: 2027-08-31 .
Arbetstid: Dagtid.
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter, behöver du kontakta rekryterande chef för att få tillgång till urvalsfrågorna. Du skickar din ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har.
I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331020". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona Kommun
(org.nr 212000-1140)
261 80 Landskrona (visa karta
)
261 80 LANDSKRONA Arbetsplats
Landskrona stad, Kompetensförsörjning och Arbete Kontakt
Enhetschef
Filip Hansson filip.hansson@landskrona.se Jobbnummer
9975793