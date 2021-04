Språkhandledare, vikariat - Högskolan i Borås - Gymnasielärarjobb i Borås

Prenumerera på nya jobb hos Högskolan i Borås

Högskolan i Borås / Gymnasielärarjobb / Borås2021-04-13Vid Högskolan i Borås skapas lärande, kunskap och innovation av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Här arbetar vi tillsammans för framtiden och för att göra skillnad! Högskolan i Borås har cirka 13 000 studenter och drygt 750 medarbetare, och vårt samlade campus ligger mitt i centrala BoråsVi har många spännande forsknings- och utbildningsmiljöer inom flera områden med helt unik utrustning. Flera av högskolans forskningsprojekt och utbildningar genomsyras av målen i Agenda 2030.På Högskolan i Borås finns också Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan, samt Science Park Borås som är nationellt ledande inom hållbarhet och konsumtion.Högskolans stöd till utbildning, forskning och till ledningsfunktioner finns samlat i enheten Verksamhetsstöd.Vi söker nu en språkhandledare till Biblioteket.2021-04-13I rollen som språkhandledare ingår att, enskilt såväl som i samarbete med kollegor, ansvara för planering, utveckling och genomförande av språkutvecklande handledning och undervisning för studenter. I arbetet ingår även bemanning av drop-in-verksamheten Sök- och Språkverkstaden för studenter som vill utveckla sina muntliga och skriftliga färdigheter samt sökteknik.I nuläget sker arbetet främst i digitala kanaler.I arbetet ingår att:planera, genomföra och utveckla högskolans centrala språkutvecklande insatser utifrån forskningsbaserad kunskap och pedagogisk grund;medverka i planering, genomförande och utveckling av utbildningsspecifika inslag kring akademiskt skrivande, muntlig presentationsteknik och språkutvecklande arbetssätt.Vi söker dig som har en relevant högskoleexamen på avancerad nivå. Utbildning i svenska och engelska är ett krav. Du har dokumenterad erfarenhet av undervisning, handledning samt arbete med akademiskt skrivande och/eller muntlig presentationsteknik för ungdomar/vuxna. Du har god samarbetsförmåga och utvecklingskraft, förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Du är flexibel och kommunikativ.Det är meriterande om du har utbildning i svenska som andra språk, en högskolepedagogisk utbildning eller om du har dokumenterad erfarenhet av studentnära arbete vid högskola eller universitet.KvalifikationerFör anställningen som språkhandledare krävs examen på avancerad nivå i svenska språket eller annan examen som bedöms likvärdig, goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt samt dokumenterad erfarenhet av undervisning och handledning. Utöver detta har du som sökande god samarbetsförmåga och utvecklingskraft, förmåga att ta egna initiativ, förmåga att arbeta självständigt samt är kommunikativ och flexibel.Det är för anställningen meriterande med följande:högskolepedagogisk utbildningutbildning i svenska som andra språkerfarenhet av arbete med akademiskt skrivande och/eller muntlig presentationsteknikerfarenhet av arbete vid högskola/universitetStor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Högskolan i Borås värdesätter de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.Anställningsform: Vikariat 12 månaderSysselsättningsgrad: HeltidTillträde: Enligt överenskommelsePlaceringsort: BoråsDiarienummer: PA2021/71KontaktUpplysningar om anställningen lämnas av bibliotekschef Jonas Gilbert via telefon 033-435 4255 eller via mail jonas.gilbert@hb.se . Fackliga företrädare är Magnus Sirhed, OFR-ST, Susanne Håkansson, Saco-S, de nås via högskolans växel tfn 033-435 40 00.Du ansöker om anställningen via vår hemsida genom att klicka på "Ansök" längst ned i annonsen.Skriv tydligt i din ansökan vad du söker för anställning och ange diarienummer. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:Personligt brevCV med referensuppgifter och löneanspråkIntyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopaEfter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt.Välkommen med din ansökan senast 2021-05-16.Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-16Högskolan i Borås5688160