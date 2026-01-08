Spontanansökan - Undersköterska till Aleris Basal hemsjukvård
Aleris Sjukvård AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-01-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du göra verklig skillnad för patienter i deras hemmiljö och bidra med din kompetens som undersköterska? Aleris Basal hemsjukvård välkomnar spontana ansökningar från engagerade och ansvarstagande undersköterskor som vill arbeta hos oss inom områdena Nordost, Nordväst, Västerort, Söderort och Innerstan.
Om verksamheten
Inom Basal hemsjukvård arbetar vi vanligtvis på uppdrag av vårdcentraler eller husläkarmottagningar när de har stängt - kvällar, nätter och helger. Våra team utgår från fem geografiska platser i Stockholms län. Aleris Basal hemsjukvård är en del av Aleris Närsjukvård, där också ASIH, två specialiserade palliativa vårdavdelningar, Rehab Station och Uppsala Närakut ingår.
Om rollen
Som undersköterska hos oss arbetar du på delegering av sjuksköterska. Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:
Läkemedelsadministrering
Insulin
Sondhantering
Stomi
Inhalationsvård
Lättare sårvård
Dokumentation sker i journalsystemet TakeCare och arbetspassen planeras i Epsilon. Du har alltid stöd av ett administrativt team som hjälper till att strukturera och planera arbetet, vilket skapar goda förutsättningar för både kvalitet och arbetsmiljö.
Vem vi söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Du har erfarenhet av delegerade arbetsuppgifter, god datorvana och behärskar svenska väl i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av hemsjukvård samt arbetat i TakeCare och Epsilon. Som person är du självständig, strukturerad och trygg i att hantera föränderliga situationer, även i ett högt tempo. Du har alltid patienten i fokus och bidrar till ett gott samarbete i teamet.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris erbjuder vi:
En genomtänkt introduktion med uppföljning
En kultur där engagemang, delaktighet och nya idéer uppmuntras
En god arbetsmiljö med korta beslutsvägar och närvarande ledarskap
Tillgång till Aleris förmånsutbud som stödjer både arbetsliv och privatliv
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning eller timanställning
Omfattning: Deltid/Vid behov
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Kollektivavtal finns
Vi tar gärna emot din spontana ansökan. Urval sker löpande och om din profil matchar våra behov kan du komma att kontaktas när en möjlighet uppstår. I rekryteringsprocessen använder vi kompetensbaserade tester som ett steg i urvalet.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
