Spontanansökan - Servicetekniker
2026-01-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Arbetsgivare: Industor AB
Anställningsform: Tillsvidare, 6 månaders provanställning tillämpas
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm med omnejd, resor och arbete på annan ort förekommer
Om Industor
Industor AB är ett svenskt industriföretag som arbetar med service, reparation och underhåll av industrimaskiner och ventiler. Vi hjälper våra kunder med felsökning, montage och tekniska lösningar ute på plats och i verkstad. Hos oss får du arbeta praktiskt, nära kunden och i varierande industrimiljöer tillsammans med erfarna kollegor.Publiceringsdatum2026-01-25Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker arbetar du med service och underhåll av ventiler och processutrustning, samt mekaniskt underhåll inom industrin. Arbetet utförs hos kund och på olika industrianläggningar runt om i landet under ledning av våra verkstadschefer och projektledare som har mångårig erfarenhet i branschen.
I arbetsuppgifterna ingår:
Service och underhåll av ventiler och processutrustning
Industriellt servicearbete enligt fastställda rutiner
Samarbete med kund och kollegor
Säkerställa att arbetet utförs säkert och med god kvalitet
Resor i tjänsten
Kvalifikationer - krav
Teknisk bakgrund eller erfarenhet av industriellt eller mekaniskt arbete
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Ansvarstagande och säkerhetsmedveten
Meriterande
Gymnasieexamen inom fordons- eller mekanisk linje
Erfarenhet av ventiler, processutrustning eller industriservice
Tidigare arbetsledande erfarenhet
Heta Arbeten, fallskyddsutbildning
Truckkörkort
Som person ser vi att du är en någon som tycker om att utvecklas och lära dig nytt tillsammans med dina kollegor. Då dina arbetsuppgifter kan variera från dag till dag, och utföras hos flera olika kunder vill vi att du är en flexibel person som inte backar från nya miljöer och sysslor.
Vidare är du en noggrann kollega som alltid vill lämna ett gott utfört arbete och en nöjd kund.
Lön och villkor
Lön och villkor enligt gällande kollektivavtal
Läs mer om Industor här: industor.se/om-oss
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: philip.erlandsson@industor.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - Servicetekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industor AB
Domnarvsgatan 33
163 53 SPÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR
Philip Erlandsson philip.erlandsson@industor.se
9702949