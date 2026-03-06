Spolbilsoperatör i östra ljungby
2026-03-06
Värends Miljö AB växer och söker nu spolbilsoperatör med placering i östra ljungby.
Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och du kommer att ha mycket kundkontakt. Arbetet innebär spolning/sugning samt filmning både kommunalt och i fastigheter.
Vi söker dig som:
• Har C-körkort och giltig YKB
• Är en trygg och säker förare
• Kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
• Har god fysik
• Kan arbeta under eget ansvar och har god samarbetsförmåga
• Är social och trivs med att ha mycket kundkontakt
Du trivs med att engagera dig, att ta ansvar och att jobba med människor. Vi vill att du är en orädd, kreativ lagspelare som gillar problemlösning och att ta dig an nya utmaningar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom att du är självgående, ordningsam och ansvarstagande som person. Du behöver vara stresstålig och tycka om att arbeta självständigt, samtidigt som du är en lagspelare. I din chaufförsroll möter du dagligen kunder och det är därför viktigt att du har en god service känsla. Som arbetsgivare är vår ambition att vara en attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare som trivs och utvecklas hos oss.
I tjänsten ingår även jourtjänstgöring.
Intervjuer kommer ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: goran@varendsmiljo.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värends Miljö AB
(org.nr 556562-4995)
264 71 ÖSTRA LJUNGBY
För detta jobb krävs körkort.
Avdelningschef
Göran Hellberg goran@varendsmiljo.se 076-5068182 Jobbnummer
9780639