AB Effektiv Borås / Inköpar- och marknadsjobb / Borås2021-07-07Speditör till C Land Logistics i BoråsOm vår kundC Land Logistics är en neutral och fristående spedition- och logistikpartner som skapar logistik- och informationsflöden baserat på kundernas förutsättningar. Man samarbetar med världens främsta flygbolag och rederier för transporter till och från världens alla kontinenter. Erbjudandet är tydligt, att skapa effektiva logistikflöden som skapar förutsättningar för kundernas fortsatta tillväxt och ökad konkurrenskraft.C Land Logistics övertygelse är att en nöjd kund är deras främsta tillgång. De vet också att ett personligt engagemang kan vara den avgörande skillnaden mellan att vara riktigt bra eller att bara vara bra. Deras mission är att utveckla goda affärer tillsammans med kunder, leverantörer och partners. Att effektiva logistikflöden ger möjligheter till snabbare tillväxt och ökad konkurrenskraft, där kunderna står som vinnare i en snabb och föränderlig värld.Med goda affärer menar C Land Logistics långsiktigt hållbara. Utifrån deras värdegrund sätts människan och miljön i centrum. De är medlemmar i CSR-Väst och arbetar i enlighet med ISO14001 och tar en aktiv roll i samhället där man samarbetar och stöttar organisationer som gör skillnad nu och i framtiden.2021-07-07I rollen som Speditör hos C Land Logistics ingår du i ett tvärfunktionellt team som varje dag har fokus på att lösa kundens behov av transportlösningar (främst sjö). Tillsammans med dina kollegor säkerställer du att C Land Logistics levererar service av högsta kvalitet och att kundens gods kommer fram som utlovat. Du förväntas hålla i hela processen med många olika aktörer inblandade. Du kommer få möjlighet att arbeta självständigt och bygga starka relationer med kunder och samarbetspartners runt om i världen. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:Ansvara för kundkontakten gällande bokningar, aviseringar och avvikelsehanteringHa en nära dialog med agenter, partners och leverantörer runt om i världen.Registrera och administrera sändningarTullhanteringBevaka pågående uppdrag samt att följa upp dessaVi ser att du motiveras av att arbeta operativt i en koordinerande och administrativ roll med erfarenhet av ett digitaliserat arbetssätt. Du bör ha intresse och fallenhet för såväl kundservice, internationella kontakter och goda administrativa förmågor. Är du dessutom en fena på att arbeta både självständigt och teambaserat då har vi troligen en matchning!Vi söker dig som har arbetat med liknande arbetsuppgifter i en kundnära kontext med god kunskap om transport, tull och gärna sjötrafik. Eftergymnasial utbildning inom logistik är meriterande. Vidare har du mycket goda IT-kunskaper samt god vana av att arbeta i någon form av affärssystem. Din kommunikativa förmåga är mycket god, såväl på svenska som engelska.Som person är du innovativ, lösningsfokuserad och ansvarstagande samtidigt som ditt arbetssätt karaktäriseras av engagemang och framåtanda. Då rollen är av operativ karaktär tror vi att du som söker är en utförare av rang som trivs i en variationsrik vardag.Vi erbjuder dig en spännande tjänst hos ett modernt och personligt bolag som genomsyras av glädje, värme och samarbete. Företagets värdeord är Engagemang - Professionalism - Prestigelöshet - Långsiktighet - Enkelhet, vi hoppas att du vill vara med och dela dessa med oss!Låter tjänsten intressant?Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Sista ansökningsdatum är 8 augusti. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Jens Lindroth; jens@effektiv.se eller Marie Wikström; marie@effektiv.se Effektiv är det personliga konsultföretaget inom rekrytering och bemanning. Vi vill att det skall vara enkelt för våra kunder och vår personal att arbeta med och hos oss. Därför är våra ledstjärnor Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga - ord som vi lever efter och som är receptet för att överträffa dina förväntningar.För den här tjänsten förmedlar Effektiv kontakten och du kommer bli anställd direkt hos kundföretaget.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-08AB Effektiv Borås5852784