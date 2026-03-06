Speditör/Projekt Speditör
TSG Forwarding AB Västerås / Speditörsjobb / Västerås Visa alla speditörsjobb i Västerås
2026-03-06
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TSG Forwarding AB Västerås i Västerås
TSG Forwarding AB är ett speditionsbolag med säte strax utanför Gävle hamn, med kontor på flera orter i Sverige. Förtaget grundades 1979 och har ägts av samma familj till dess att det såldes 2020 men familjen är fortsatt en del av bolaget i olika roller. TSG Forwarding opererar inom logistikens alla delar med en förkärlek till sjöfart och containrar. 2025 hanterade vi omkring 8000 20-fotscontainrar och omsatte 400 miljoner kronor. Inom projektsegmentet jobbar vi mot större industrier och mot kunder där det krävs extra handpåläggning.
I rollen som speditör ansvarar du för planering, bokning, tullhantering och uppföljning av transporter för våra kunder. Du kommer framför allt hantera gods och bokningar som lastas och körs på bil och i container samt att du kommer jobba inom vårt projektsegment. Du kommer arbeta och samarbeta i ett mindre team tillsammans med andra speditörer på vårt kontor i Västerås.
Detta är ett yrke med hög servicegrad och tillsammans med dina kollegor jobbar du med våra utländska och svenska kunder och leverantörer för att möta deras krav och deadlines. Arbetet går stundtals i snabbt tempo och innehåller flera olika delar vilket för att arbetsdagarna ofta skiljer sig från varandra. Att vara flexibel inför sina göromål är därför viktigt!
Arbetet sker på plats vårt kontor i Västerås. Arbetstiden är mellan 8 och 17.
Som nyanställd kommer du att få en introduktionsutbildning via en av våra erfarna speditörer. Arbetet kommer därefter fortsätta tillsammans med samma kollegor.
Intervjuer sker löpande & tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi söker dig som:
• Är serviceinriktad, kan planera och lösa de problem som uppstår
• Är trygg och lugn även i belastade situationer
• Samarbetar på ett bra sätt med andra för att nå företagets mål
• Kan agera både på eget initiativ och ta hjälp av andra samt ta ansvar fört att nå gods resultat
• Gillar att jobba systematiskt och noggrant
• Utför arbetet till fullo enligt nödvändiga instruktioner samt ser till att arbetet håller hög kvalitet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: adam.lagerstrom@tsg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TSG Forwarding AB
(org.nr 556397-0176)
Slakterigatan 10 (visa karta
)
721 32 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
TSG Forwarding AB Västerås Kontakt
Project Manager
Adam Lagerström adam.lagerstrom@tsg.se 0707219775 Jobbnummer
9781013