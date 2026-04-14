Speditör inom sjö och flyg
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Speditörsjobb / Göteborg Visa alla speditörsjobb i Göteborg
2026-04-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du jobba i en roll där det händer saker varje dag - och där din prestation faktiskt gör skillnad?
Vi söker nu en speditör inom sjö och flyg till ett bolag i centrala Göteborg med högt tempo, korta beslutsvägar och en kultur där man förväntas ta ansvar och leverera.
Om rollen
Det här är en operativ roll där du äger dina flöden från start till mål. Du arbetar med internationella transporter inom sjö och flyg (import/export) samt viss vägtransport inom Europa.
Du har daglig kontakt med kunder, leverantörer och partners - och det är du som ser till att allt flyter, även när det inte gör det.

Arbetsuppgifter
• Boka och köpa in transporter från rederier, flygbolag, co-loaders och åkerier * Driva och följa upp sändningar proaktivt * Hantera avvikelser och hitta lösningar snabbt * Säkerställa effektiva flöden med hög servicegrad * Bygga relationer med både kunder och leverantörer
Vem vi söker
Du är inte bara administrativ - du är affärsdriven och lösningsorienterad. Du gillar tempo, tar ansvar för dina ärenden och har en naturlig känsla för service och prioritering.
Vi tror att du har några års erfarenhet av operativ spedition och är trygg i att hantera flera ärenden parallellt utan att tappa struktur eller kvalitet.
Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet av sjö- och/eller flygspedition * Är självgående och van att ta egna beslut i vardagen * Har god förståelse för hela transportkedjan * Trivs i en roll med mycket kundkontakt * Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Varför den här rollen?
Här får du en roll där du får utrymme att påverka, utvecklas och ta ansvar - på riktigt. Du kommer in i ett team med hög energi där man hjälper varandra, men också förväntas leverera på egen hand.
Passar dig som vill bort från stora, trögrörliga organisationer - och istället jobba nära affären där det du gör märks. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7563947-1945173". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Arendals Skans 33 (visa karta
)
418 79 GÖTEBORG Arbetsplats
Wrkfrc Jobbnummer
9853246