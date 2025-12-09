Speditör/fartygsagent till vårt kontor i Oskarshamn

TSG Forwarding AB Oskarshamn / Speditörsjobb / Oskarshamn
2025-12-09


Speditör/fartygsagent till vårt kontor i Oskarshamn.
Vi står inför ett generationsskifte på vårt kontor och söker en speditör & fartygsagent.
Om jobbet
I rollen som speditör & fartygsagent på TSG erbjuds du möjlighet att såväl självständigt som i grupp sträva efter uppsatta mål. Vi har gedigen kunskap i företaget vilket främjar ett meningsfullt kunskapsutbyte såväl som din individuella utveckling. Vi hanterar flertalet transportslag och bedriver import- och exportverksamhet. Som speditör hos oss hanterar du hela transportkedjan för våra kunder och ansvarar för att utveckla värdeskapande relationer. Och som fartygsagent så kommer du assistera rederiet med dess anlöp i Oskarshamn med omnejd.
Om dig
För att du ska trivas och lyckas i den här rollen ser vi att du har erfarenhet av spedition och sjöfart. Alternativt utbildning inom logistik/transport/spedition med motsvarande kunskaper. Arbetet sker delvis utanför kontorstider & jourtjänstgöring förekommer.
Du är en driven och effektiv person som är service minded och kommunikativ. Du kan hantera ett tempo som varierar och du har god förmåga att planera och prioritera bland dina arbetsuppgifter.

Kvalifikationer
Systemmässigt har du grundläggande kunskaper i Microsoft Excel och word.
B-Körkort
Goda kunskaper i svenska & engelska
Kan hantera arbete på obekväm arbetstid / jourtjänstgöring
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan senast 30/1. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på vårt kontor i Oskarshamn
Ansökan skickas till: peter.hedlund@tsg.se
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta:
Peter Hedlund, 0733-612000

TSG Forwarding AB är ett globalt logistik- och rederiföretag med personlig service. TSG erbjuder expertis inom heltäckande och skräddarsydda logistiklösningar för transport på både land och vatten och hjälper framgångsrikt våra kunder med deras gods från dörr till dörr - ett koncept.
TSG finns representerade i Umeå, Söderhamn, Gävle, Västerås, Södertälje, Oxelösund & Oskarshamn

