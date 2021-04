Specialpedagogisk Utvecklingsstrateg - Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen - Speciallärarjobb i Habo

Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Habo2021-04-15Habo kommun är en växande kommun med mycket goda kommunikationsförbindelser och pendlingsmöjligheter med tåg, buss, bil och cykel. Vi drar fördel av den mindre kommunens stora möjligheter till nära samarbete inom rektorsgruppen förskola, inom barn- och utbildningsförvaltningen och förvaltningsövergripande.I Habo kommun har vi tolv kommunala förskolor som är uppdelade på fem förskoleområden. Inom grundskolan har vi ett högstadium och fem F-6 skolor.2021-04-15Som specialpedagogisk utvecklingsstrateg arbetar du tillsammans med verksamhet och förvaltning med olika typer av stöd, samordning och kompetensutveckling kopplat till skolutveckling där tillgänglig utbildning och elevhälsa är ledord.Du finns med som ett stöd i hela den skolutvecklande processen. Från det inledande samtalet med ledning och elevhälsa, till att ta fram förslag på insatser och rutiner kopplade till både arbetsorganisation och utvecklingsorganisation. Du bistår även vid implementering, utvärdering och uppföljning i detta arbete. I uppdraget ingår b.la. att hålla i föreläsningar och kompetensutveckling, handledning och ta fram studiematerial för att ge stöd till elevhälsa och till förskolor och skolor.I ditt uppdrag som strateg arbetar du med att utveckla det specialpedagogiska arbetet tillsammans Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp samt specialpedagoger i elevhälsan. Det kan handla om:att utveckla rutiner och dokumentation med t ex mallar och blanketteromvärldsbevakning inom området för specialpedagogikenge stöd och föreläsningar till elevhälsans kompetenser och skolledare men också till förskolor och skolor kring tillgänglig utbildningdriva utvecklingsarbete för att nå ökad måluppfyllelse hos barn och elever med särskilt fokus på barn och elever i behov av särskilt stödatt utifrån verksamhetens behov erbjuda kompetensutveckling till lärare och övrig personal i förskola och skola.tillsammans med skolledningar driva utveckling av verksamheternas inre organisation för ökad effektivitet och ökad måluppfyllelseDu är direkt underställd skolchefen och ingår i Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp med rektorer för förskola och grundskola.Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom specialpedagogik. Du har kunskap om skolans styrdokument och verksamhetens måluppfyllelse, resultat och kvalitetsutveckling. Du har erfarenhet av att dokumentera detta. Du behöver ha en bred kompetens kring förskola och skola.Erfarenhet av arbete som specialpedagog inom skola eller förskola är ett krav. Likaså är erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete på förvaltningsövergripande nivå ett krav för tjänsten.Som person är du analytisk, strukturerad och målinriktad. Du är en god kommunikatör i både tal och skrift. Du har ett starkt engagemang och intresse att tillsammans med övriga skapa de bästa förutsättningarna för eleverna. Arbetet kräver att du är flexibel i ditt arbetssätt och har lätt för att samarbeta. Du är även trygg i din roll och kan inspirera och skapa arbetsglädje.ÖVRIGTHabo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, Personal- och löneenheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.Ansökningshandlingar returneras ej.Inför rekryteringsarbetet har Habo kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen5695380