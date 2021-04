Specialpedagog till Våxtorp/Hishult F-6, Laholms kommun - Laholms kommun - Speciallärarjobb i Laholm

Laholms kommun / Speciallärarjobb / Laholm2021-04-15Nu söker vi på Laholms kommun specialpedagog till Hishultskolan/Våxtorpsskolan F-6 inför läsåret 2021/2022.I Laholm blåser det medvind! Här råder tillväxt och inflyttningstakten är stadigt stigande. Med sitt unika läge vid havet i södra Halland angränsande till såväl Skåne som Småland är Laholm en attraktiv plats att både bo och arbete på.Alla barn, elever och vuxna som finns inom barn- och utbildningsverksamheten i Laholms kommun ska känna att de ständigt utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Lärmiljön ska skapa trygghet och väcka nyfikenhet för lärande. Utbildning ska vara en viktig del i det livslånga lärandet!Vi söker dig som vill vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.2021-04-15Du kommer att ingå i lokalt elevhälsoteam tillsammans med rektor och övriga professioner inom elevhälsan. Just nu pågår ett arbete med att utveckla det lokala elevhälsoarbetet bland annat genom att skapa en lokal elevhälsoplan. Som medlem i det lokala elevhälsoteamet kommer du att ha en viktig roll i det arbetet.I ditt uppdrag som specialpedagog arbetar du främjande, förebyggande och åtgärdade på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du ger pedagogerna stöd och handledning i att skapa goda förutsättningar i undervisningssituationen och gällande anpassningar i lärmiljön. Du arbetar med att kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd, genomför pedagogiska utredningar samt utformar och genomför åtgärdsprogram.I din roll arbetar du nära rektor. Du tillför specialpedagogisk kompetens både i ledningsbeslut men även som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.Du är delaktig i att följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer.Lärarlegitimation och behörig specialpedagog.I din kommunikation är du lyhörd, modig och tydlig. Vidare är du kreativ, självständig, strukturerad och ansvarsfull. Du är trygg i dig själv och har lätt för att samarbeta med rektor, personal och andra aktörer.Tjänsten kräver att du har B-körkort och tillgång till bil.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, där självständighet, professionell kompetens, samarbetsförmåga, flexibilitet samt erfarenhet av pedagogiskt arbete efterfrågas.Det är viktigt att du trivs med att arbeta i team, har ett positivt bemötande, är kommunikativ samt har ett tydligt barn/elevperspektiv i ditt pedagogiska synsätt. Du har förmåga och kompetens att handleda pedagogisk personal.Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV.Varmt välkommen med din ansökan!AnställningsvillkorTillsvidareanställning, 75-100%SemestertjänstTillträdesdagEnligt överenskommelse, Höstterminen 2021.Enligt överenskommelseUpplysningarSusanne Ahlberg, rektor, 0766-96 73 64Margaretha Eriksson, ledningsresurs, 0790-670 256Fackliga upplysningarFackliga företrädare nås via Laholms kommuns växel, 0430-150 00Sista ansökningsdag2021-05-12Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.Övriga upplysningarTill följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.ReferenserVi vill inte att du lämnar referenser direkt i din ansökan, dessa kan istället komma att begäras in vid ettsenare tillfälle.Information till annonssäljareVi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Logga in/skapa en användare innan du fyller i din ansökanLaholms kommun arbetar för att vara en utvecklande professionell service- och myndighetsorganisation. Ledorden i arbetet är glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme. Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.Vi verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.Varaktighet, arbetstidDeltid/heltid 75-100% TillsvidareanställningEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-12Laholms kommun5694295