Specialpedagog till Resurscentrum
Tjörns kommun, Resurscentrum / Speciallärarjobb / Tjörn Visa alla speciallärarjobb i Tjörn
2026-07-06
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På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också – här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som specialpedagog har du en central roll i skolans elevhälsoarbete och arbetar nära rektor, elevhälsoteam och pedagogisk personal.
I uppdraget ingår att:
• Delta i skolans främjande och förebyggande elevhälsoarbete på uppdrag av rektor.
• Utreda elevers behov av särskilt stöd samt upprätta, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram.
• Handleda pedagoger och arbetslag i arbetet med att utveckla undervisning och lärmiljöer utifrån elevers olika behov.
• Planera och genomföra kompetensutvecklande insatser för personal.
• Tillsammans med rektor bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete genom uppföljning, analys, utvärdering och utvecklingsinsatser.
Vara en viktig samverkanspart mellan elever, vårdnadshavare och skolans personal.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad grundskollärare med specialpedagogexamen.
• Har god kunskap och erfarenhet inom NPF-området, exempelvis ADHD och autism.
• Har förmåga att omsätta forskning, evidens och beprövad erfarenhet till hållbara arbetssätt i skolans lärmiljöer.
• Är en trygg handledare som kan leda kollegialt lärande och genomföra utbildningsinsatser för personal.
• Är strukturerad, analytisk, lösningsfokuserad och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
• Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
• Har god digital kompetens
B-körkort är önskvärt då uppdraget kan innebära resor mellan verksamheter inom kommunen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-11-02 Enligt överenskommelse.
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt arbete där du bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.
• Ett starkt tvärprofessionellt sammanhang inom elevhälsan.
• Kollegialt stöd genom specialpedagogiskt nätverk och professionsutveckling.
• Regelbunden extern handledning.
• Möjlighet att påverka och utveckla det specialpedagogiska arbetet i hela kommunen.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och utbildningsförvaltningen är du skyldig enligt Skollagen att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister.
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. Vid anställning längre än tre månader blir du automatiskt medlem i Tjörns kommunanställdas fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Vi har upphandlat med bemannings- och rekryteringsföretag.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb i enlighet med GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Buf 2026/127". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjörns Kommun
(org.nr 212000-1306)
471 80 SKÄRHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tjörns kommun, Resurscentrum Kontakt
Avdelningschef Resurscentrum
Anna Orvefors anna.orvefors@tjorn.se 0304-60 15 87 Jobbnummer
9993009