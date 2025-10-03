Specialpedagog/speciallärare Steningehöjden skola
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.
Steningehöjdens skola är en F-9 skola med ca 650 elever och 80 personal. Vår skola består av två byggnader där F-6 och fritids är i en byggnad och 7-9 är i en separat. Skolan är nybyggd och det ger oss goda möjligheter att skapa en trygg och god lärandemiljö. Vi har dessutom fina möjligheter med två skolgårdar och närhet till naturen. Tillsammans gör vi skillnad för att våra elever ska lyckas i sitt lärande.
Vi ser kollegialt samarbete som en viktig del i vårt pedagogiska arbete. Ett av våra utvecklingsområden har varit språk och kunskapsutvecklande arbete, något som fortlöper även detta läsår. Ett annat mål i skolans arbetsplan är att öka elevers lust att läsa, men även att öka deras läsförmåga.
Sedan 2023 arbetar skolan med IBIS (Inkluderande beteende stöd i skolan) i ett samarbete med Uppsala universitet.
Steningehöjdens skola är en ADS skola - Apple Distinguished School. Vi förväntar oss att du är engagerad och inspirerar våra elever att arbeta digitalt och möjliggör för dem att visa sina kunskaper på olika sätt.
Vår vision är: Alla är olika, alla är unika och alla kan lyckas.
Steningehöjdens skola har som mål att vara en skola i framkant med god måluppfyllelse och höga förväntningar på våra elever. Vi ska vara en trygg skola för alla, där värdegrundsarbetet har en tydlig plats i vår organisation.
Elevhälsoarbetet är något som är hela skolans angelägenhet. Vi arbetar med en tillgänglig lärmiljö och har Elevernas välmående i fokus så att vi på bästa sätt kan tillgodose alla elevers rätt till en god och likvärdig utbildning. Vi strävar efter att våra elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i klassrummet med hjälp av bland annat generella anpassningar och en varierad undervisning. För oss är det viktigt att eleverna mår bra, trivs och känner sig delaktiga.
Vill du vara med och skapa en trygg och stimulerande lärmiljö där Alla elever får växa och utvecklas? På Steningehöjden skola söker vi en engagerad speciallärare/specialpedagog som brinner för att göra skillnad för våra elever.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
I rollen som speciallärare/specialpedagog på Steningehöjden skola arbetar du med elever som är i behov av särskilt stöd i matematik och språk-, skriv- och läsutveckling. Du undervisar och stöttar elever samt genomför individanpassade åtgärder i klassrummet, i mindre grupper och enskilt. Du håller dig uppdaterad om nya rön och forskning inom specialpedagogik samt delar med dig av dina teoretiska kunskaper och din pedagogiska kompetens. Du observerar, dokumenterar, följer upp, skriver handlingsplaner, ansöker om tilläggsbelopp, upprättar åtgärdsprogram och pedagogiska utredningar samt genomför och analyserar screeningar och andra kartläggningar. Du ska vara beredd på att arbeta på en F-9 skola, uppdrag ges i alla stadier vid behov.
Du arbetar nära skolledning, lärare, övrig personal och Du är själv en del av skolans Elevhälsoteam, som består av skolsköterska, kuratorer, psykolog, skolledare, speciallärare och specialpedagog.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa inom årskurs 4-6 alt 7-9. Vi ser även att du har erfarenhet av att arbeta som lärare och/eller erfarenhet av att arbeta som speciallärare/specialpedagog. Utöver detta har du kunskap i och erfarenhet av att kartlägga behov och dokumentera stödinsatser, såsom pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram. Annan erfarenhet som efterfrågas är erfarenhet av att handleda lärare samt god kunskap och erfarenhet av att stödja personal med NPF elever samt själv arbeta med NPF elever.
För att lyckas i rollen behöver du både intresse och förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
För oss är det viktigt att du har en positiv syn på uppdraget, en god samarbetsförmåga och ser möjligheter i att arbeta på en skola i ständig utveckling. Du arbetar målinriktat och har en god struktur i arbetet. Du strävar alltid efter att utveckla både dig själv och den lärmiljö som du arbetar i tillsammans med ditt team. I Teamet arbetar vi nära, stöttande och har lösningsfokuserat förhållningssätt. Vi hjälps åt i respektive uppdrag om behov finns.
Det är starkt meriterande om du har god kännedom om Lgr 11 och arbetar medvetet för att alla elever ska känna sig delaktiga, trygga och nå uppsatta mål. Vi ser att du har ett lösningsfokuserat och resultatinriktat förhållningssätt samt att du har god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
Är du redo att ta dig an en meningsfull och utvecklande roll där du gör skillnad varje dag?
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter.
Sigtuna kommun, Steningehöjdens skola Kontakt
Biträdande rektor
Marie Iskander marie.iskander@sigtuna.se 08-591 26049 Jobbnummer
